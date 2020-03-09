Büyükçekmece'de kaza sonrası 'yarış' isyanı: Şu insanlara pist versinler

İstanbul'daki kaza saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Mevkii'nde meydana geldi. D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde 41 ADU 936 plakalı otomobiliyle Gurur Şahbaz, seyir halindeydi. İddiasına göre Şahbaz, yarışan iki otomobilin kendisini sıkıştırması üzerine kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptıktan sonra havalanarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Eyüp Zorlu'nun kullandığı 34 BPL 600 plakalı otomobile çarparak takla attı. Zorlu şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, hafif şekilde yaralanan Şahbaz devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Büyükçekmece'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı.

"Bu insanlara pist versinler"

Büyük korku yaşayan ve yaşadığı kazayı anlatan sürücü Gurur Şahbaz yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.

Şahbaz, "Kumburgaz tarafından gelirken, sağ taraftan bir araç geldi bir başka araçla yarışıyorlardı. Beni aralarına aldılar. Bana vurdular. Gözümü açtım bir baktım 'başka arabaya vurdum mu' onu bile hatırlamıyorum şoktayım. Bu ülkedeki bu insanlara pist versinler. Her gün sosyal medyada böyle videolar çekilirse. Biz de böyle oluruz. Her gün video. Evliyim çocuğum var. Biz de gazlayalım biz de yarışalım. Herkes gazlıyor, ölüyoruz parası önemli değil. İnsan canı parayla ödenmiyor" diye konuştu.

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Büyükçekmece'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı.

Kazaya karışan diğer sürücü Eyüp Zorlu ise, "Direk üzerime uçtu karşı şeritten. hiçbir şey görmedim sadece üzerime uçtuğunu gördüm" dedi.



Kaza nedeniyle D-100 karayolu Silivri istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Her iki sürücü de polis ekiplerince yapılan kontrolde alkolsüz çıktı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken trafik normal seyrine döndü.