Gündem Büyükçekmecede kaza sonrası yarış isyanı Şu insanlara pist versinler
3. SAYFA

Büyükçekmece'de kaza sonrası 'yarış' isyanı: Şu insanlara pist versinler

Büyükçekmece'de kaza sonrası 'yarış' isyanı: Şu insanlara pist versinler

İstanbul Büyükçekmece'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Büyük korku yaşayan ve gözyaşları içinde kazayı anlatan sürücü, "Şoktayım. Şu insanlara pist versinler. Her gün video çekiyorlar biz de böyle oluruz" diye yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
​Büyük korku yaşayan ve yaşadığı kazayı anlatan sürücü Gurur Şahbaz yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.
​Büyük korku yaşayan ve yaşadığı kazayı anlatan sürücü Gurur Şahbaz yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.

İstanbul'daki kaza saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Mevkii'nde meydana geldi. D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde 41 ADU 936 plakalı otomobiliyle Gurur Şahbaz, seyir halindeydi. İddiasına göre Şahbaz, yarışan iki otomobilin kendisini sıkıştırması üzerine kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptıktan sonra havalanarak karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Eyüp Zorlu'nun kullandığı 34 BPL 600 plakalı otomobile çarparak takla attı. Zorlu şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, hafif şekilde yaralanan Şahbaz devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Büyükçekmece'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı.

"Bu insanlara pist versinler"

Büyük korku yaşayan ve yaşadığı kazayı anlatan sürücü Gurur Şahbaz yarış yapan sürücülere tepki gösterdi.

Şahbaz, "Kumburgaz tarafından gelirken, sağ taraftan bir araç geldi bir başka araçla yarışıyorlardı. Beni aralarına aldılar. Bana vurdular. Gözümü açtım bir baktım 'başka arabaya vurdum mu' onu bile hatırlamıyorum şoktayım. Bu ülkedeki bu insanlara pist versinler. Her gün sosyal medyada böyle videolar çekilirse. Biz de böyle oluruz. Her gün video. Evliyim çocuğum var. Biz de gazlayalım biz de yarışalım. Herkes gazlıyor, ölüyoruz parası önemli değil. İnsan canı parayla ödenmiyor" diye konuştu.

Büyükçekmece'de iddiaya göre yarış yapan iki aracın sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı.

Kazaya karışan diğer sürücü Eyüp Zorlu ise, "Direk üzerime uçtu karşı şeritten. hiçbir şey görmedim sadece üzerime uçtuğunu gördüm" dedi.


Kaza nedeniyle D-100 karayolu Silivri istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Her iki sürücü de polis ekiplerince yapılan kontrolde alkolsüz çıktı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle yoldan kaldırılırken trafik normal seyrine döndü.

Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptı
OYNAT 00:00
Kadın sürücüye hakaret ederken kaza yaptı
ABD'de bir ana yolda meydana gelen olayda, aracıyla sürat yapan bir erkek sürücü, sol şeritteki aracın kadın sürücüsüne hakaret etti. Kadın sürücünün kayda aldığı görüntülerde, sürücünün hakarette bulunduğu sırada önüne bakmadığı, hareket halindeki araca çarptığı görüldü. Hakarete uğrayan kadın sürücü bu ilginç olay karşısında kahkahalara boğuldu.


Tansiyon yükseldi

Tansiyon yükseldi

​CHP'li Özkoç'un sözleri İBB Meclisi'ni de karıştırdı.
Tokalaşmadı!

Tokalaşmadı!

​Erdoğan'dan koronavirüs önlemi.
Koronavirüs mü daha öldürücü influenza mı

Koronavirüs mü
daha öldürücü
influenza mı

Sadece ABD'de 3 ayda 8 bin 200 kişi öldü.
Eğitim sistemini değiştirdi!

Eğitim sistemini değiştirdi!

Okullar kapatılsa da öğrenim devam ediyor.
Burası bizim toprağımız!

Burası bizim toprağımız!

Türk polisi BM güçlerine müdahale etti.
İki korkum var!

İki korkum var!

Soylu, depremde kilitlenen telefon hatlarını hatırlattı.

Maç tekrar edilsin!

Maç tekrar edilsin!

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu.
Yüreklerin ağza geldiği o an

Yüreklerin ağza geldiği o an

​Küçük çocuklar arabaların hızla geçtiği yolda direğe çıktı.
3 ülkeyi vuracak!

3 ülkeyi vuracak!

İlk gününde milyarlarca dolar kayba yol açtı.
110 bini aştı

110 bini aştı

İşte ülke ülke koronavirüste son durum...
'Virüs' uydudan <br>görüntülendi!

'Virüs' uydudan
görüntülendi!

Mekke'den Pekin'e, Tokyo'dan Milano'ya en kalabalık kentlerin son hali.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Küçük çocuğa tokat atması yürekleri sızlatmıştı.
Ülke iflasını duyurdu

Ülke iflasını duyurdu

​Başbakan halka seslendi: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerliyoruz.
Bir aile daha!

Bir aile daha!

6 yıl aradan evladına sarıldı...
1 varil petrole<br>1 kasa domates!

1 varil petrole
1 kasa domates!

​Petroldeki rekor düşüş Rus ekonomisini vurdu.
'Lütfen yayalım!'

'Lütfen yayalım!'

​Bakan Koca '14 gün' kuralını hatırlatıp maddeleri sıraladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.