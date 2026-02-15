Çağrı Bey sondaj gemisi yola çıktı: Somali'de petrol arayacak

7’nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali açıklarında gerçekleştirecek. 228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 114 metre kule yüksekliğine sahip gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip. Geminin iç bölümleri ve teknik donanımı da kameralara yansıdı. ’Çağrı Bey’ gemisi Taşucu Limanı’ndan hareket etti.

"Somali ile enerjide büyük projeler var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar törende yaptığı konuşmada sondaj gemilerimizin 6'ya çıktığını vurgulayarak "Somali ile enerjide büyük projeler var. Türkiye dünyanın en büyük 4. arama filosuna sahip" açıklamasında bulundu.

Somali açıklarında daha önce Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi tarafından toplanan ve Ankara’da analiz edilen veriler doğrultusunda deniz kuyusu sondajı yapılmasına karar verildi. Çağrı Bey, bu kapsamda görevlendirildi.

Süveyş Kanalı’nı kullanmayacak

Gemi, kule yüksekliği nedeniyle Süveyş Kanalı’nı kullanamayacak. Akdeniz’i geçtikten sonra Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na açılacak olan Çağrı Bey, Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu’nu geçip Somali’ye ulaşacak. Görev süresince gemiye Türk donanmasına ait unsurlar da eşlik edecek.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur katılacak.



