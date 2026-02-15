Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çağrı Bey sondaj gemisi yola çıktı: Somali'de petrol arayacak

Çağrı Bey sondaj gemisi yola çıktı: Somali'de petrol arayacak

14:3315/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Çağrı Bey sondaj gemisi
Çağrı Bey sondaj gemisi

Türkiye’nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, bugün Taşucu Limanı’ndan düzenlenen törenle Somali’ye uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, törende yaptığı konuşmada donanma gemilerimizin "Çağrı Bey"e eşlik edeceğini belirterek geminin 45 gün sonrası Somali de olacağını söyledi.

7’nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali açıklarında gerçekleştirecek. 228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 114 metre kule yüksekliğine sahip gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip. Geminin iç bölümleri ve teknik donanımı da kameralara yansıdı. ’Çağrı Bey’ gemisi Taşucu Limanı’ndan hareket etti.

"Somali ile enerjide büyük projeler var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar törende yaptığı konuşmada sondaj gemilerimizin 6'ya çıktığını vurgulayarak
"Somali ile enerjide büyük projeler var. Türkiye dünyanın en büyük 4. arama filosuna sahip"
açıklamasında bulundu.

Somali açıklarında daha önce Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi tarafından toplanan ve Ankara’da analiz edilen veriler doğrultusunda deniz kuyusu sondajı yapılmasına karar verildi. Çağrı Bey, bu kapsamda görevlendirildi.

Süveyş Kanalı’nı kullanmayacak

Gemi, kule yüksekliği nedeniyle Süveyş Kanalı’nı kullanamayacak. Akdeniz’i geçtikten sonra Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusu’na açılacak olan Çağrı Bey, Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnu’nu geçip Somali’ye ulaşacak. Görev süresince gemiye Türk donanmasına ait unsurlar da eşlik edecek.

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Muhammed ile Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur katılacak.


#somali
#türkiye
#Çağrı Bey
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eskişehir TOKİ kurası canlı İZLE: TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı