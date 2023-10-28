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Çağrılara kayıtsız kalmayan Elon Musk Gazze'ye internet desteği vereceklerini duyurdu

Barbar terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında internet alt yapısı da büyük zarar görmüştü. SpaceX, Tesla ve X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, "BM'yi ve uluslararası alanda tanınan diğer yardım gruplarını destekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

15:18 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:21 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Elon Musk

Elon Musk

SpaceX, Tesla ve X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk, Starlink uydularının internet desteği için çağrılara kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından, "BM'yi ve uluslararası alanda tanınan diğer yardım gruplarını destekleyeceğiz" dedi.


Gazze için çağrıda bulunulmuştu


Sosyal medyada kullanıcıları Starlink uydularıyla internet erişimi sağlayan Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'a çağrı yapmıştı.


'Gazze'ye Starlink, starlinkforgaza' etiketiyle Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girmişti.


Starlink nasıl çalışır?


Starlink uydusu sistemi, yörüngedeki uydu ağı ile yer istasyonları arasında sürekli bir iletişim sağlar. İnternet kullanıcıları, uydu vericileri ve alıcıları aracılığıyla bu sisteme bağlanarak internet erişimi elde ederler.


Yüksek frekansta çalışan bu sistem, daha hızlı veri transfer hızlarına olanak tanır ve dünya genelinde her yerde kesintisiz bir bağlantı sunar.


Starlink, şu anda ABD, Kanada, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabilir. 2023 yılı itibarıyla, Starlink'in dünya çapında 250.000'den fazla kullanıcısı bulunuyor.


Starlink uyduları, Dünya'nın yörüngesinde yaklaşık 550 kilometre yükseklikte konumlandırılmıştır. Her uydu, 24 saat kesintisiz internet hizmeti sağlamak için tasarlanmıştır. Uydular, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile fırlatılmaktadır.





#Elon Musk
#Gazze
#İnternet
#Starlink
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