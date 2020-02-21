Çalınan rögar kapağının yerine dubalı önlem!

Beşiktaş TEM Bağlantı yolunda üzerinde bulunan rögar kapağı bir kişi tarafından çalındı. Şüphelinin rögar kapağını yerinden sökmeye çalıştığı anlar ve kapağı alarak olay yerinden ayrılması güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

DHA

Yetkililer yeteri kadar denetlemiyor

Rögar kapağının çalınması yolda oluşan çukurun motosiklet sürücüleri için tehlike arz ettiğini belirten sürücülerden Celal Gündoğan, "Burası TEM Bağlantı yolu. Buradaki rögar kapağını kağıt toplayıcılar çalmış. Şu anda tehlike arz ediyor. Birkaç kez yaşandı bu olay ve geçtiğimiz yıllarda bir kişi çalınan rögar kapağı nedeniyle çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Ne yazık ki bundan ders çıkarılmadı. Daha sık denetlenmesi gerekiyor. Özellikle rögar çukurları motosiklet sürücüleri içinde tehlike arz ediyor. Motosikletliler sağ şeridi kullandığı için bir anda çukura düşebilir" ifadelerini kullandı.

DHA





Tehlike arz ediyor

Geçtiğimiz yıllarda yine İstanbul Sarıyer'de çalınan rögar kapağı nedeniyle çukura düşen bir temizlik işçisi hayatını kaybetmişti. Ataşehir'de ise görme engelli bir kişi düşerek ağır yaralanmıştı.