Çalıntı hayvanlarla yakalanan bir kişi tutuklandı

Kars’ın Kağızman ilçesinde çalıntı büyükbaş hayvanlarla yakalanan araç sürücüsü M.Ç. tutuklandı. Jandarma, Paslı köyünde durdurulan araçta Yankıpınar’dan çalınan 4 hayvanı ele geçirdi.
Kars'ta çalıntı büyükbaş hayvanlarla yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Kars İl Jandarma Komutanlığı, Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yankıpınar köyünde 4 besiciye ait büyükbaş hayvanların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda yapılan çalışmada, Paslı köyünde durdurulan bir araçta yapılan aramada, Yankıpınar köyünden çalınan 4 büyükbaş hayvanın araçta olduğu tespit edildi.
Jandarma tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ç. (36) işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Ele geçirilen hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.