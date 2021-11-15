Gündem Çamaşır makinesi sonu olmuştu 5 yaşındaki Mert gözyaşları içinde toprağa verildi, annesi serbest kaldı
KASTAMONU

Çamaşır makinesi sonu olmuştu: 5 yaşındaki Mert gözyaşları içinde toprağa verildi, annesi serbest kaldı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde girdiği çamaşır makinesinin çalıştırılması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mert Erdoğan (5) toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
Çamaşır makinesi sonu olmuştu: 5 yaşındaki Mert gözyaşları içinde toprağa verildi, annesi serbest kaldı
Girdiği çamaşır makinesinde ölen Mert, toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerine doğru Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşandı. Nuran-Murat Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mert, iddiaya göre kapağı açık olan çamaşır makinesinin içerisine girdi. Anne Nuran Erdoğan, bir süre sonra çamaşır makinesini çalıştırdı. Daha sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden anne Nuran Erdoğan, makineyi durdurarak Mert'i çıkardı.

İHA

Ağır yaralanan Mert Erdoğan, eve çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mert Erdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı.

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