Cambaz'ın adını yaşatacağız

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Cambaz adına üçüncüsü düzenlenen “Şehit Mustafa Cambaz” Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni 13 Temmuz’da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleşecek. 4 temel kategoride ödüllerin dağıtılacağı tören öncesi, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirildi.

Mustafa Cambaz.

BU ÜLKEYE BAĞLILIĞINI İSPATLADI

Pek çok basın mensubunun katıldığı toplantıya Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ev sahipliği yaptı. Likoğlu, konuşmasına şehit Mustafa Cambaz’ın hikayesiyle başladı. Cambaz’ın geçici kimlikle Türkiye'de hem meslek hayatını hem de yaşamını sürdürdüğünü anlatan Likoğlu, “Bu ülkeye bağlılığını şehit olarak hepimize ispatladı, arkasında hiç unutmayacak bir miras bıraktı” diye konuştu.

ADINA YARIŞMA DÜZENLENMESİNİ HAK EDİYORDU

Şehit Mustafa Cambaz’ın gazetecilik yaptığı yıllarda 28 Şubatların yaşandığı bir Türkiye’nin olduğunu hatırlatan Likoğlu, “O, her zaman mağdurun ve hakkın yanında yer aldı. Her gazeteci gibi Mustafa Cambaz da fotoğrafçıydı aynı zamanda. Ve bunu sadece haber fotoğrafçılığı olarak değil daha farklı alana taşımayı düşündü ve bu konuda da başarılı eserler geride bıraktı. 10 binden fazla fotoğrafı var ve bu fotoğraflar ağırlıklı olarak tarihi, sanatsal ve hem Türk milletinin bu topraklardaki tapusu niteliğindeki eserler. Türkiye’de bulunan 118 ulu camiyi fotoğrafladı. Yine İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kaybolmuş, kaybolmaya yüz tutmuş, çeşmeleri fotoğrafladı. Aynı şekilde Osmanlı mimarisi ya da Türk mimarisi açısından çok önem atfeden tarihi camilerin ve Selâtin camilerinin fotoğraflarını kayda aldı. Mustafa Cambaz 15 Temmuz’da şehit olmasaydı belki çok daha farklı eserlerle de aramızda olacaktı. Yani Mustafa Cambaz, adına fotoğraf yarışması düzenlemeyi her halükarda hak etmiş bir arkadaşımızdı. Bu vesileyle bu yarışmayı düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

YARIŞMAYA YOĞUN İLGİ

Likoğlu, Mustafa Cambaz’ın vatandaşı olmadığı ülke için gözünü kırpmadan meydanlara inip, şehit olduğunu bu nedenle ayrı bir vefa ve anmayı hak ettiğini belirterek, “Mesleğine ve fotoğrafçılığa olan tutkusunu anmak, onu unutturmamak için bir yarışma hazırladık. 13 Temmuz Cumartesi günü üçüncü kez düzenlediğimiz yarışmamızın ödül törenini yapacağız. Gönderilen bütün eserler aslında ödülü hak ediyor. Ve her geçen yıl yarışmamıza ilgi de artıyor. Bu kez 8 bin fotoğraf başvurusu yapıldı. O fotoğrafları çok nitelikli jüri üyelerimiz Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Temsilcisi Ümit Bektaş, fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Gazetesi foto muhabiri Sedat Özkömeç tek tek değerlendirdi” dedi.

8 bin fotoğraf değerlendirildi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan foto muhabiri Mustafa Cambaz anısına yapılan yarışmanın üçüncüsünün kazananları belirlendi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleşecek ödül töreni; 2023’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları, Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar, Yeni Nesil Fotoğraflar / Cep Telefonu Çekimi – Serbest Haber, Yeni Nesil Fotoğraflar / Drone Çekimi – Serbest Haber adlı dört temel ve Hikâyeyi Tamamla Demokrasi ve Özgürlükler Adası ve Gazze Özel Ödülü adlı iki özel kategoride gerçekleştirildi. Yarışma, kazanan fotoğraf sahiplerine toplamda 800 bin TL ödül dağıtacak. Yarışmaya fotoğraf tutkunları yoğun bir ilgi gösterdi. Yarışmanın jüri üyeleri 8 bin fotoğrafı titizlikle inceleyerek kazananları seçti. Jüri üyeleri beş temel ve bir özel kategoride ödül sahiplerini belirledi.











