Cambaz'ın adını yaşatacağız

Şehit Mustafa Cambaz’ın gazetecilik yaptığı yıllarda 28 Şubatların yaşandığı bir Türkiye’nin olduğunu hatırlatan Likoğlu, “O, her zaman mağdurun ve hakkın yanında yer aldı. Her gazeteci gibi Mustafa Cambaz da fotoğrafçıydı aynı zamanda. Ve bunu sadece haber fotoğrafçılığı olarak değil daha farklı alana taşımayı düşündü ve bu konuda da başarılı eserler geride bıraktı. 10 binden fazla fotoğrafı var ve bu fotoğraflar ağırlıklı olarak tarihi, sanatsal ve hem Türk milletinin bu topraklardaki tapusu niteliğindeki eserler. Türkiye’de bulunan 118 ulu camiyi fotoğrafladı. Yine İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kaybolmuş, kaybolmaya yüz tutmuş, çeşmeleri fotoğrafladı. Aynı şekilde Osmanlı mimarisi ya da Türk mimarisi açısından çok önem atfeden tarihi camilerin ve Selâtin camilerinin fotoğraflarını kayda aldı. Mustafa Cambaz 15 Temmuz’da şehit olmasaydı belki çok daha farklı eserlerle de aramızda olacaktı. Yani Mustafa Cambaz, adına fotoğraf yarışması düzenlemeyi her halükarda hak etmiş bir arkadaşımızdı. Bu vesileyle bu yarışmayı düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.