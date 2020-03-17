Camilerde cemaatle namaza ara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kurumun aldığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri hatırtlatan Erbaş, “İnsanların toplu halde bulundukları ortamlar virüsün yayılımı için uygun ortamlar olarak görülüyor. Yüksek risk oluşuyor. Ülkemizde vaka sayısının artması ile birlikte, kamu otoriteleri kapsamında birçok organizasyon iptal edilmiştir. Bu durum dikkate alındığında, camide cemaatle namaz kılınması ile birlikte riskin artabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla insanları tehlikeye atacak durumlara dinimiz izin vermez. Peygamber Efendimiz ‘veba hastalığı çıkarsa oraya girmeyin’ diyerek karantinaya dikkat çekmiştir. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir kişi sağlam kişinin yanına gitmesin diyerek önlemin gereğini vurgulamıştır. Bu durumlarda namazların evde kılınmasına dair uygulamalar biliniyor” diye konuştu.

Ali Erbaş

CAMİLER AÇIK OLACAK

Erbaş virüs tehlikesi kalkana kadar cami ve mescitlerde cmeaatle namazın ve cuma’nın kılınmasına ara verdiğini belirterek, şöyle devam etti: “Yeni tip Corona Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Vatandaşlarımızın canı camiye gitmek istediyse gidebilir. Ama cemaatle namaz kılınamaz. Ferdi olarak namazını kılabilir. Camilerimiz açık olacak. Cami görevlilerimize büyük görev düşüyor. Hijyen çalışmaları en iyi şekilde yapılacak.”

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Caiz değil!

Dünya Müslüman Alimler Birliği yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle Cuma ve cemaatle namaz kılınması hakkında bir fetva yayımladı. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayıldığı herhangi bir ülkede kontrol altına alınana kadar “cuma ile cemaatle namaz kılınmasının durdurulması” gerektiği ifade edildi.

ŞERİ OLARAK GEREKMEZ

Hazreti Muhammed’in “Ne zarar vermek ne de zarara uğramak vardır” hadisine dikkatin çekildiği açıklamada, kişinin kendisine ve bir başkasına herhangi bir zarar vermeye sebep olmaktan uzak durmasının önemine işaret edildi. Açıklamada, insanlara virüsün geçme tehlikesi olasılığından dolayı cuma ve namazların cemaatle kılınmasının şeri olarak gerekmediği ve bunun caiz de olmadığı vurgulandı. Mısır’daki Ezher Büyük Alimler Heyeti’nin verdiği fetvada da cuma namazları ve cemaatle namaz kılmanın askıya alınmasının caiz olduğu aktarıldı.

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