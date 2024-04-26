Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkan gemi Karanlık Liman'a demirletildi

Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde bir İsrail gemisine ve İsrail'in güneyindeki kıyı kenti Eilat'taki hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını duyurdu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.