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Çanakkale Boğazı'nda yangın çıkan gemi Karanlık Liman'a demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda AK DISCOVERY isimli kuru yük gemisinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-13' römorkörü ile Karanlık Liman demir bölgesine demirletildi.

07:51 - 26/04/2024 Cuma
IHA
Yangın çıkan AK DISCOVERY isimli kuru yük gemisi
Yangın çıkan AK DISCOVERY isimli kuru yük gemisi

Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken AK DISCOVERY isimli 107 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. 14 personelin bulunduğu geminin kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-13' ve ‘Kurtarma-3' römorkörleri sevk edildi.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın söndürülürken, gemi soğutma çalışmalarının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-13' römorkörü ile Karanlık Liman demir bölgesine demirletildi.

Öte yandan yangında, geminin 14 kişilik mürettebatı arasında yer alan Suriye uyruklu Obaid Mohamadnor yaralandı. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-73' tarafından kıyıya çıkarıldı. Ambulansa alınan ve durumu ağır olduğu öğrenilen yaralı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.




#Çanakkale Boğazı
#AK DISCOVERY
#Karanlık Liman demir bölgesi
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