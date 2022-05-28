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ÇANAKKALE

Çanakkale’de korkunç cinayet: Kadının başına kürekle vurarak öldürdü gözlerini oydu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde evli bir kadın, akrabası olan Hakkı Elalmış tarafından tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak öldürüldü. Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını hastanede öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken gözaltına aldı.

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Haber Merkezi İHA
Çanakkale’de korkunç cinayet: Kadının başına kürekle vurarak öldürdü gözlerini oydu
Çanakkale’de korkunç cinayet: Kadının başına kürekle vurarak öldürdü gözlerini oydu.

Olay, dün akşam 23.00 sıralarında Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde meydana geldi. 3 yıl önce Mardin’den Biga’ya bağlı Kanibey köyüne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı Elalmış, köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

GÖZLERİNİ YUVASINDAN ÇIKARDI


Hakkı Elalmış’ın akrabaları Abdullah Demir, eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin’den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar. Dün akşam saatlerinde Türkan Demir’in bulunduğu tavuk çiftliğine gelen Hakkı Elalmış ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükten sonra Elalmış, çiftlikte bulunan kürekle talihsiz kafasına defalarca vurarak öldürdü. Gözüne dönen katil zanlısı daha sonra kadının gözlerini de yuvasından çıkarttı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR


Çiftlikte çalışan başka bir işçi, kadının kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi Abdullah Demir’e bildirdi. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cesedi Biga Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede eşinin işlemlerini yapan acılı eş Abdullah Demir’i teselli eden Hakkı Elalmış, çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Elalmış’ın Biga İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti: Kazada ölen Derya öğretmen ve kızı toprağa verildi
FOTOĞRAF 10
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Antalya-Serik kara yolu Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi mevkisinde önceki gün öğretmen Derya Akgül’ün kontrolünü yitirdiği 06 CJD 235 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savrulup yolun sağındaki yağmur giderine düştü.
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Kazada Derya Akgül ile kızı Defne yaşamını yitirdi, oğlu Ilgaz (4) ise yaralandı.
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Derya Akgül ile kızı Defne’nin cenazeleri, bugün defnedilmek üzere eşi Seyfullah Akgül'ün memleketi Çankırı’ya getirildi.
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Anne ve kızının cenazesi, öğle namazı sonrası Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Cenazede güçlükle ayakta duran Seyfullah Akgül'ü yakınları sakinleştirdi
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Antalya'da, elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7), Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Title
Antalya'da, elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7), Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Title
Antalya'da, elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7), Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Title
Antalya'da, elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7), Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Title
Antalya'da, elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7), Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti: Kazada ölen Derya öğretmen ve kızı toprağa verildi
Antalya'da, elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7), Çankırı'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran Seyfullah Akgül'ü yakınları sakinleştirdi.

Savaşın en acı yüzü: Yerle bir olan evlerinin önünde gözyaşı döktüler
FOTOĞRAF 24
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Başkent Kiev bölgesinde bulunan Dmitrivka köyünde, 3 aydan fazla süredir devam eden savaşın ilk günlerinde Rus ordusu konuşlanarak karargah oluşturdu.
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Yaklaşık 1 ay Rus askerlerinin bulunduğu ve yoğun çatışmaların yaşandığı köy, martın sonuna doğru Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alındı.
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Savaşın derin izlerini taşıyan köyde, Rus ordusuna ait yok edilen tank ve çeşitli askeri teçhizatlar bulunuyor. Köyde sivillerin yaşadığı birçok ev ise saldırılar nedeniyle kullanılmaz halde.
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Evsiz kalan Dmitrivka sakinleri de hayatlarının zor anlarını yaşayarak gözyaşı döküyor.
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Soyadını vermek istemeyen köy sakini İrina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun saldırılar nedeniyle 4 Mart'ta ailesiyle tahliye edildiğini söyledi.
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Köyden çıkan araçların kurşunlandığını anlatan İrina, \"Önümüzde giden bir aile vuruldu. Köyden arabalarla çıkmaya çalışan ailelerin kurşunlanarak öldürüldüğünü gördük. Sivillerin arabalarına ateş ediliyordu. Bu arabalarda çocuklar vardı. Tanrı'ya şükür, arabamıza ateş açılmadı.\" ifadesini kullandı.
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İrina, martın sonunda evinin bombalandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br>\"Evimin kurtarılacağını umuyordum ama itfaiye merkezinden evimin tamamıyla yok olduğu söylendi. Garaj da arabayla birlikte yandı. Kalacak yerimiz yok. Hayat boyunca tüm gücümüzle elde ettiğimiz her şey bir anda yok oldu. Evimizden ziyade geçmişimiz silindi. Anne, baba, dedelerimize ait fotoğraflar, hatıralar kül oldu.\"
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Rus ordusunun, Ukraynalıları sözde kurtarmaya geldiğini söyleyen İrina, \"Kimseyi ülkemize davet etmedik. Ülkemizde Rusça serbestçe konuşuluyor. Vatandaşlar arasında engel yok. Köyümüzde yaşayanların yarısı Rusça, yarısı da Ukraynaca konuşuyor. Hiçbir zaman aramızda dil nedeniyle tartışma çıkmadı.\" diye konuştu.
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Rusya'da kuzenlerinin yaşadığını belirten İrina, \"Onlarla konuşmuyorum, konuşmak da istemiyorum. Olanlar zoruma gidiyor. Rusya, Ukrayna, Belarus halkları birbiriyle bir zamanlar kardeşti ancak olanlardan sonra bağımız sonsuza dek koptu. Bizi neden bombaladıklarını hala anlamış değilim. Kimseye kötülük yapmadık. Ukrayna halkı, huzur ve birlik içinde yaşıyordu. Birbirimize yardımcı oluyorduk. Bu belanın başımıza geleceğini ve Rusya'nın bize saldıracağını hiç düşünemezdik.\" ifadelerini kullandı.
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\"Yaşımız ilerledi ve sorunların üstesinden tek başımıza gelemeyeceğiz.\" diyen İrina, devletin kendilerine yardımcı olacağı umudunu paylaştı.
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Ülkesinin savaşta zafer kazanacağına inandığını vurgulayan İrina, Ukraynalı askerlere minnettar olduğunu söyledi.
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Evsiz kalan Oleksandr da saldırılarda \"kabus\" yaşadıklarını belirterek, \"Ukrayna genelinde olanları kafam almıyor. Zaferi kazanmalıyız, başka bir çaremiz yok.\" dedi.
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Merkezden evin halini denetleyecek ekibi beklediklerini söyleyen Oleksandr, Dmitrivka'dan ayrılmak istemediğini vurguladı.
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Ukraynalı Mıkola da köyden ayrılmadığını ve Rus saldırılarında 4 kez hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.<br>
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Rus askerlerin Dmitrivka'da karargah kurduğunu, köylerinde yoğun çatışmaların yaşandığını anlatan Mıkola, \"Çatışmaların ardından tanklardan Rus askerlerine ait ceset parçalarını topladık. Askerlerimize köyün mayınlardan temizlenmesine yardımcı olduk.\" ifadelerini kullandı.
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Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Title
Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Title
Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Title
Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Title
Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Title
Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Title
Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Title
Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Title
Rus saldırılarında evsiz kalan Ukraynalıların gözyaşı dinmiyor
Savaşın en acı yüzü: Yerle bir olan evlerinin önünde gözyaşı döktüler
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta evsiz kalan Ukrayna'nın Dmitrivka köyü sakinlerinin acısı dinmiyor. Yaklaşık 1 ay Rus askerlerinin bulunduğu ve yoğun çatışmaların yaşandığı köyde evsiz kalan halk hayatlarının en zor anlarını yaşayarak gözyaşı döküyor.


Don vurdu

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