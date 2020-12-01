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Gündem Çanakkalede köy evinden gladyatör steli çıktı Tam iki bin yıllık
ÇANAKKALE

Çanakkale'de köy evinden gladyatör steli çıktı: Tam iki bin yıllık

Çanakkale'de Kumkale köyünde N.G'ye ait eve polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen Gladyatör Rölyefi ve Sütun Tamburu ele geçirildi. Rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin güçlü bir kanıt olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen eserler müzeye teslim edildi.
Ele geçirilen eserler müzeye teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, merkeze bağlı Kumkale köyünde N.G'ye ait eve operasyon düzenledi. Operasyonda, M.S. 1. yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını simgeleyen rölyef ile aynı sütun tamburuna ait parçayla 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ele geçirildi
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Tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ele geçirildi
  • Troya Müzesi görevlilerince incelenen rölyefin, Troya Antik Kenti'nde yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin önemli bir kanıt olduğu öğrenildi.

İzmir’de piyasa değeri 15 milyon lira olan 506 parça tarihi eser ele geçirildi
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İstanbul'da 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi
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İstanbul'da 3 bin 718 parça tarihi eser ele geçirildi

Eserler müzeye teslim edildi

Gözaltına alınan ve haklarında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılan N.G ile Ö.K. daha sonra serbest bırakıldı. Eserler Troya Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirildi
FOTOĞRAF 19
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirdikleri tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığı bilgisini aldı.
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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı.
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Ekipler, dün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
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Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin Euro ele geçirildi.
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Yapılan operasyonun, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi. Eserler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi.
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6 şüpheli gözaltına alındı Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Zanlıların, çalınmasın diye eserleri evlerinin bahçesine gömdüğü bildirildi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek.
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6 şüpheli gözaltına alındı<br>​<br>​ Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonunda ele geçirildi
İzmir Menemen merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir ve Manisa'da Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde sergilendi. Müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek.
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