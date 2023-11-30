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Çanakkale'de şiddetli yağış: Kazdağları’ndaki köylerde sokaklar derelere döndü

Çanakkale’nin Yenice ilçesi Kalkım Beldesi ve civarında, Kazdağları eteklerindeki köylerde yoğun sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana geldi. Akçakoyun Köyü’nde cadde ve sokaklar adeta derelere dönüştü.

07:52 - 30/11/2023 Perşembe
IHA
Kazdağları’nın eteklerindeki köylerde sokaklar derelere döndü

Kazdağları’nın eteklerindeki köylerde sokaklar derelere döndü

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 36 saattir bölgede etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetini artırarak bölgedeki çay ve derelerde taşkına neden oldu.


Taşkın nedeniyle Akçakoyun Köyü ve civarındaki yerleşim yerlerinde cadde ve sokaklar derelere döndü.

Yoğun sağanak yağış Yenice’nin Kalkım Beldesi, Akçakoyun, Aşağı Çavuş, Kurtlar, Hamdibey köyleri ve çevresinde hayatı olumsuz etkiliyor.




#Çanakkale
#Kazdağları
#Sel felaketi
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