Canan Kaftancıoğlu'na 4 yıl 11 ay hapis: Yargıtay cezayı onadı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP’li Canan Kaftancıoğlu’na verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya hesabı Twitter’deki paylaşımları nedeniyle dava açmıştı. Yargılamayı yapan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaftancıoğlu’nu “silahlı terör örgütü propagandası yapmak”, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”, “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin de bu kararı hukuka uygun bulması üzerine dosya Yargıtay’a taşınmıştı.
3 SUÇA ONAMA
- Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kaftancıoğlu’na “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret”ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak” suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onadı. Daire, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan verilen 1 yıl 16 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onadı. Kaftancıoğlu’na diğer 2 suçtan verilen cezalar ise suçun oluşmadığı gerekçesiyle bozuldu.
Siyasi yasaklı olacak mı?
Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay’ın onadığı hükümler yönünden cezasının infaz süresi tamamlanıncaya kadar TCK’nın 53’üncü maddesi uyarınca siyasi yasaklı olacak. Bu süre tamamlandıktan sonra yeniden siyasi haklarına kavuşacak.
Vekilleri İstanbul’a çağırdı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın bu kararı sonrası Twitter’den milletvekillerine çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında, “Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın” ifadesini kullandı.