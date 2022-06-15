Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü

Yargıtay’ın hapis cezasını onadığı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği ve il başkanlığı dahil parti organlarındaki tüm görevleri düşürüldü. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP’li Kaftancıoğlu’na “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılamak” ve “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret“ suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onamıştı. Yargıtay’ın onama kararı sonrası Kaftancıoğlu, TCK’nın 53. maddesi uyarınca siyasi yasaklı olmuştu.

ÜYELİĞİ VE GÖREVLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanlığı’na Kaftancıoğlu’nun “parti üyeliği ve görevlerinin düşürülmesi” konulu yazı gönderdi. Yazıda, “Cumhurbaşkanına hakaret suçu ile Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletim kurum ve organlarını aşağılama suçunun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında siyasi parti üyeliğine engel oluşturacak türden bulunduğu anlaşıldığından, ilgilinin siyasi parti ve parti organlarındaki görevleri sonlandırılarak partiniz sicil kaydına işlenmiştir” ifadesi yer aldı.

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SÜRE TAMAMLANANA KADAR SİYASİ YASAKLI

Böylece Kaftancıoğlu’nun parti üyeliği ve partideki görevleri son bulmuş oldu. Kaftancıoğlu, infaz süresi tamamlanıncaya kadar siyasi yasaklı olacak. Bu süre tamamlandıktan sonra yeniden siyasi haklarına kavuşacak.

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