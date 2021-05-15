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Gündem Casusluğa lisede başlamışlar
İSTANBUL

Casusluğa lisede başlamışlar

CHP ve İYİ Parti’nin 15 Temmuz darbe girişimine katılan askeri lise öğrencilerini masumlaştırma ve aklama çabası çürüdü. İtirafçı olan mahrem imam M.S., askeri lise öğrencilerinden sorumlu olduğunu anlattı. Ankesörlü ve büfe telefonlarından örgüt evine çağırılan öğrenciler, örgüt mensuplarına okul ve komutanları hakkında bilgi veriyormuş.

Şahin Şen Yeni Şafak
Casusluğa lisede başlamışlar
15 Temmuz’da darbeci askerlerin Kuleli Askeri Lisesi’nden çıkarken çekilen görüntüleri iddianamelere girmişti.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada itirafçı olan askeri okul öğrencilerinden sorumlu mahrem imam M.S.’nin ifadeleri, örgütün askeri liselerde nasıl kök saldığını ortaya koydu. Tek seferde 2’den fazla askeri öğrenciyle ilgilenmediklerini anlatan M.S., bazen bir öğrenciyle 1 yıl, bazen de 2 öğrenciyle 6 ay ilgilendiklerini ve sürekli olarak öğrencilerin değiştiğini anlattı. M.S., Bursa Işıklar Askeri Lisesi, Kuleli Askeri Lisesi, Maltepe Askeri Lisesi, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Kara Harp Okulu’ndaki birçok öğrenciyle ilgilendiğini de itiraf etti.

KOMUTANLAR HAKKINDA BİLGİ VERMİŞLER

Okulların tatil olmasından sonra askeri lise öğrencileri ile bulundukları illerde görüştüklerini söyleyen M.S., haberleşmeyi de ankesörlü-büfe telefonları gibi sabit hatlardan yaptıklarını söyledi. Örgüt evine gelen üst düzey bir örgüt mensubunun tek tek öğrencilerle görüştüğünü belirten M.S., ifadesinde üst düzey örgüt mensubunun öğrencilere okulun genel durumu ve bazı komutanların isimlerini vererek kendilerine nasıl davrandıklarını sorduğunu, okul, komutanlar ve öğrenciler hakkında bilgi almaya çalıştığını, öğrencilerin de bildiklerini anlattığını anlattı.

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