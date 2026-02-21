Yeni Şafak
Van
Çatak’ta 2 katlı evin toprak damı çöktü: Muhtemel facia önlendi

Çatak’ta 2 katlı evin toprak damı çöktü: Muhtemel facia önlendi

21:1221/02/2026, Cumartesi
IHA
İki katlı evin toprak damı çöktü
İki katlı evin toprak damı çöktü

Van'da iki katlı evin toprak damı çöktü. Yaşanan çökme anında evde kimsenin bulunmaması oluşabilecek bir faciayı önledi.

Van’ın Çatak ilçesinde 2 katlı evin toprak damı çöktü. Olay anında evde kimsenin bulunmaması muhtemel faciayı önledi.


Edinilen bilgilere göre olay, saat 14.30 sularında Alacayar Mahallesi’nde İsa Karan ve Musa Karan’a ait 2 katlı evin damı çöktü.


Can kaybı veya yaralanma olmadı

Çökme sonrası çevrede kısa süreli panik yaşanırken, durumun bildirilmesi üzerine Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Tedbir amaçlı olarak her iki katta yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, ev ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olay sırasında 6 kişilik ailenin ev dışında bulunması sayesinde herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.



