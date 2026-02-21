Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hepsi baskında ele geçirildi: Ev değil adeta cephanelik

Hepsi baskında ele geçirildi: Ev değil adeta cephanelik

12:5121/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
MAnisa'daki baskında çok sayıda silah ele geçirildi
MAnisa'daki baskında çok sayıda silah ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen baskında çok sayıda ruhsatsız silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü saha ve analiz çalışmaları kapsamında, Yunusemre ilçesinde yaşayan İ.Ş. (53) isimli şahsın ikametinde 20 Şubat 2026 tarihinde arama yapıldı.

Aramada 8 adet 9 mm tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 130 adet 9 mm fişek, 145 adet tarihi sikke, 2 adet tarihi eser niteliğinde tabanca ile 13 adet çeşitli kesici-delici alet ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli İ.Ş., nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.



#Manisa
#baskın
#operasyon
#cephanelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: Bursa TOKİ çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak 2026? İsim listesi sorgulama ekranı