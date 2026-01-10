Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hakkâri
Çatıda biriken kar öğrenciyi yaraladı

Çatıda biriken kar öğrenciyi yaraladı

07:2310/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Hakkâri’de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kız öğrenci yaralandı.
Hakkâri’de çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan kız öğrenci yaralandı.

Hakkâri’de yurt binasının çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan kız öğrenci yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Merzan Mahallesi’nde meydana geldi. GSB Hakkâri Yurt Müdürlüğü binası önünden geçen kız öğrencinin üzerine çatıda biriken kar kütlesi düştü.

Kar kütlesinin altında kalan F.K. isimli kız öğrenci, arkadaşları tarafından kar altından çıkartılan hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan öğrenci acil serviste tedbir amaçlı müşahede altına alındı.


#Hakkari
#Kar
#Merzan Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?