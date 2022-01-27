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SAKARYA

Çatıdan düşen karla otomobili pert oldu: Bir dakika ile ölümden döndü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 4 katlı bir apartmanın üzerinden düşen kar kütlesi, iki araçta hasara neden oldu. Otomobili hasar gören Osman Koz, “Aracımı çektikten yaklaşık 1 dakika sonra kar kütlesi düştü. İnsanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa sonu kötü olurdu” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Çatıdan düşen karla otomobili pert oldu: Bir dakika ile ölümden döndü
Çatıdan düşen karla otomobili pert oldu.

Olay, Kocaali ilçesi Merkez Mahallesi Zafer Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki iki aracın üzerine düştü. Kar kütlelerinin altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


Otomobil sahibi 1 dakika ile ölümden döndü


Otomobili kar kütlelerinin altında kalarak kullanılamaz hale gelen Osman Koz, “Öğle namazını kıldık, cemaatten bir arkadaşımla birlikte aracımızı buraya çektik. Aracımı çektikten yaklaşık 1 dakika sonra kar kütlesi düştü ve arabamız bu hale geldi. Tavan çöktü, camlar patladı. Yaklaşık 100 bin liraya yakın hasar vardır diye düşünüyorum. Oturuyorduk, tam kendimize çay söylemiştik, biranda gürültü oldu ve dışarıya baktığımızda araçların üzerine kar kütlesi düşüyordu. İki tane araba vardı, birisi benimdi, diğeri komşumundu. Ama görüntüsü korkunçtu. Bir insanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa inanın sonu kötü olurdu” dedi.

Saniye saniye kaydedildi


Görüntülerde iş yeri içerisinde vatandaşlar oturduğu esnada araçların üzerine kar kütlelerinin düştüğü görülüyor. Daha sonrasında iş yerinde oturan otomobil sahibi ve vatandaşların dışarıya çıkarak hasar gören araçların yanına gittiği anlar yer alıyor.

Temizlik çalışmalarına engel olan araçlar çekildi
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Caddelere uygun şekilde park edilmemiş olan otomobiller polis ekipleri tarafından çekildi.
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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı binlerce vatandaş yollarda mahsur kalmıştı.
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Kar nedeniyle yolda ilerleyemeyen araçlarını bulundukları noktada bırakarak evlerine yürüyerek ulaşmaya çalışan vatandaşların araçları, ekiplerin temizlik çalışmalarına engel olacak şekilde park edildiği için Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Ekipleri tarafından çekilerek Arnavutköy Belediyesi otoparkına götürüldü.
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Temizlik çalışmalarına engel olan araçlar çekildi
Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşların bıraktıkları araçlar karın temizlenmesini engelledi.

Kardan araba yapıp satışa çıkardı: Telefonlarım sürekli çalınca ilanı kaldırdım
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Bayrampaşa'da 13 yıldır galericilik yapan Emre Esenlikçi(30), arkadaşlarıyla kar yağışı sonrası iş yerlerinin önünde bulunan alanda kardan otomobil yapmaya karar verdi.<br>
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Kar yığınlarını toplayan Esenlikçi ve arkadaşları otomobilin farları ve tekerleri için siyah araba boyası kullandı.
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Tekerlek kısmına ise jant kapağı takılan kardan otomobil bir gün süren çalışmanın ardından bitti.
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Kardan otomobili 65 bin liradan satışa çıkaran Esenlikçi'ye Türkiye'nin dört bir yanından telefonlar yağdı.
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Telefonlar susmayınca Esenlikçi, çareyi ilanı kaldırmakta buldu. <br>
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\"TELEFONLARIM SÜREKLİ ÇALINCA İLANI KALDIRDIM\"<br><br>Emre Esenlikçi, \"Karları 5 arkadaşımla beraber iş yerimin önüne topladık. Yaklaşık 1 günümüzü aldı ve herkes gerçek sandı. İlan vererek espri yaptım, malum piyasada araç fiyatları da belli. İlandan sonra Adana'dan, Urfa'dan bayağı bir arayan oldu, 'Araç satılık mı?' diye soruyorlar. Aracı nasıl yaptığımızı da sordular. Bu tamamen hayal gücü ile alakalı bir durum. Çocukluktan beri araba üzerine çalışıyorum. Arabalarla uğraşmayı seviyoruz. Bu model arabanın piyasası 100 bin lira, ben 'uygun olsun' diye 65 bin lira fiyat yazarak ilan verdim. Telefonlarım sürekli çalınca ilanı kaldırdım. Arabanın kardan olduğunu izah ettim ama arabanın içinin fotoğrafını istiyorlardı. Çünkü çok gerçekçi oldu\" şeklinde konuştu.
Kardan araba yapıp satışa çıkardı: Telefonlarım sürekli çalınca ilanı kaldırdım
İstanbul Bayrampaşa'da galericilik yapan Emre Esenlikçi arkadaşlarıyla yaptığı kardan otomobili 65 bin liraya satışa çıkardı. İlanı görenler arabayı gerçek sanıp satın almak istedi.


İlk kez denendi

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