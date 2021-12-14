Çavuşoğlu'ndan 'Ermenistan ile normalleşme' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Erivan ile charter uçuşlarını önümüzdeki dönemde başlatacağız” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, dün bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan’a koşullu normalleşme önerisi kapsamında ilk adımın atılacağını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

CHARTER UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Çavuşoğlu konuşmasında, “Azerbaycanla da istişare ettik, yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız” dedi.

Bu doğrultuda her adımın Azerbaycan ile işbirliği halinde atılacağını kaydetti. Çavuşoğlu, normalleşme kapsamında bir ileri adımı daha, “Erivan ile charter uçuşlarını önümüzdeki dönemde başlatacağız” sözleriyle duyurdu. Türkiye’nin Libya’da barışçıl çözüm için çabalarını sürdürdüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, “Yarın (bugün) Libya’dan başkanvekili başkanlığında parlamenterlerden oluşan ve tüm taraflardan oluşan bir heyet de yüce Meclisimizi ziyaret edecek” bilgisini verdi.

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AB Afganistan için bizden yardım istiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile mekanizmalar konusunda ise, “ABD ile bir taraftan sorunları çözmek için diğer taraftan 100 milyar dolar hedef konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Stratejik diyalog mekanizma kurulması konusunu Riga’da Blinken ile çalıştık” dedi.

Türkiye’nin Afganistan’da büyükelçiliğini açık tutan tek NATO üyesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Şimdi AB dahil herkes temsilciliğini tekrar açmak için çaba sarfediyor, bizden de yardım istiyorlar” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BAE’ye gitti

Bakan Çavuşoğlu, dün bütçe görüşmeleri ardından normalleşmenin hızlandığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Çavuşoğlu, bugün BAE’de gün boyu temaslarda bulunacak, mevkidaşıyla bir araya gelecek. Bu ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Şubat ayında BAE’ye gitmesi bekleniyor.

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