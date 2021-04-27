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Gündem Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyrazdan Çekmeköylü Milli sporcu Büşra Işıldara tebrik
İSTANBUL

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’dan Çekmeköy’lü Milli sporcu Büşra Işıldar’a tebrik

Türkiye şampiyonlukları, üç Avrupa Şampiyonluğu’nun yanına bir de dünya şampiyonluğu ekleyerek tüm yurdu sevince boğan Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda Dünya Şampiyonu olan Milli Boksör Büşra Işıldar’a hediye ve plaket takdim edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’dan Çekmeköy’lü Milli sporcu Büşra Işıldar’a tebrik
Dünya Şampiyonu olan Milli Boksör Büşra Işıldar’a hediye ve plaket takdim edildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ev sahipliğinde Pandemi tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleşen hediye takdim törenine Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan’da katıldı.

Başkan Poyraz törende Büşra Işıldar’a 30 Bin Türk Lirası değerinde çek hediye ederken aynı oranda bir yardımı da Büşran’nın yetişip gelişmesinde büyük emekleri olan Çekmeköy Anadolu Spor Kulübü’ne yapılacağını söyledi.

Programda selamlama konuşması gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Öncelikle Büşra'yı tebrik ediyoruz. Bu şampiyona öncesinde hem Türkiye şampiyonlukları hem de Avrupa şampiyonlukları vardı. Son olarak 81 kiloda dünya şampiyonluğunu kazandı. Çekmeköy adına kendisine her zaman olduğu gibi yine müteşekkiriz. İnşallah bundan sonra da çok daha güzel başarılara imza atacak. Çekmeköy Belediyesi olarak sporcularımızı dünya çapında etkinliklere katılabilmeleri, katıldıkları turnuvalarda başarılara imza atabilmeleri için bundan önce çok destekledik. Bundan sonra da inşallah yetişmeleri için, gelecekte bayrağımızı göklere çekmeleri için yapacakları her türlü gayretlerinde onların yanında olacağız. Ben tekrar Büşra kardeşimize çok teşekkür ediyorum. O Çekmeköy’ün guru dedi." dedi.

Milli boksör Büşra Işıldar "Ben altı senedir boks yapıyorum, üç senedir Avrupa şampiyonuyum. Çekmeköy Anadolu Spor Kulübü öğrencisiyim. Biz bir buçuk iki aydır evimizden uzak milli takım kampında antrenmanlarımıza devam ediyorduk. Araya pandemi süreci girdi. Turnuva 1 yıl ertelendi. Pandemi vardı ama ben hocam eşliğinde antrenmanlarıma evde de devam ettim. Ama biz bu dünya şampiyonasına gözümüzü dikmiştik yani bekliyorduk böyle bir şey, kazanacaktık. Çeyrek finalde Hint’li, yarı finalde Polonya’lı, finalde de Rus rakibimi 5-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldum. Bayrağımızı gururlandırdım ve çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

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