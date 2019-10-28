Çekmeköy'de bir okulda çekilen görüntülere soruşturma: Öğrenciler besmele yazılı kağıtlara basıyor İstanbul'da bir ilkokulda çekildiği belirtilen sosyal medyadaki, öğrencilerin besmele yazılı kağıtlara bastığı görüntülerle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Olaya dair İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çekmeköy ilkokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili olarak 28.10.2019 tarihinde müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 28 Ekim 2019, 18:47 Son Güncelleme: 28 Ekim 2019, 20:24 DHA