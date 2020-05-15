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Gündem Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüsten üçüncü ölüm
NEVŞEHİR

Cenaze namazı kılınan köyde koronavirüsten üçüncü ölüm

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle köyde kornavirüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Taşkınpaşa köyünde koronavirüsten ölenlerin sayısı üçe çıktı.
Taşkınpaşa köyünde koronavirüsten ölenlerin sayısı üçe çıktı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından korona virüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti.

Koronavirüsten hayatını kaybeden İsmet A.’nın cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defnedilecek.

Taşkınpaşa köyünde koronavirüsten 3 kişi hayatını kaybetti.

Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmış ve 5 Mayıs tarihinde karantina süresi ikinci defa uzatılmıştı.

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