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Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve Yaralılar var

Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve Yaralılar var

07:4123/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
AA
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Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada midibüste bulunan 24 kişi yaralandı. Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'dan Sinop'a cenazeye gidenleri taşıyan D.A. idaresindeki 34 KRK 319 plakalı midibüs, Karabük-Kastamonu kara yolunun Nalcıkuyucağı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 24 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere sevk edildi.
Yaralananlardan Hasan Çiftçibaşı (69) Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

#Kastamonu
#İstanbul
#Kaza

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