Cennet vatanı sokak terörüne teslim etmeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk operasyonu sonrasında başlayan sokak olaylarına tepki göstererek, “Bu ülkeyi sokakta bulmadık. Bu cennet vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz" dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen ‘Üniversiteli Gençlerle İftar Programı’na katıldı. Gençlerin Ramazan ayını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

* Şahsımın ve dava arkadaşlarımın dâr-ı dünyadaki yegane amaçlarından biri siz gençlerimize güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Son 23 yılda ne yaptıysak sadece bu gayeyle yaptık. Nice saldırıyı bunun için püskürttük. Nice oyunu bunun için bozduk.





KAVGAYI KÖRÜKLEYİP GERİLİMİ TIRMANDIRDILAR

* (Geçmişte) Kirli senaryolarla nice evladımız henüz hayatının baharındayken bizden kopartıldı. Kardeşi kardeşe kırdırmak için çok sinsi, çok kalleş oyunlar oynadılar. Sokağı adres gösterdiler. Kavgayı körüklediler. Gerilimi tırmandırdılar.

* Siyasi görüşümüz, mezhebimiz, meşrebimiz, kökenimiz ne olursa olsun hepimiz kardeşiz, komşuyuz, birbirimizin kader ortağıyız. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok.





SAHTEKÂRLARIN ALÇAK SENARYOSUNUN PARÇASI OLMAYACAĞIZ

* Kıymetli gençler, nefreti, husumeti ve öfkeyi değil ezeli ve ebedi kardeşliğimizi büyütmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Sabırla, sağduyuyla, aklıselimle, soğukkanlılıkla hareket etmemiz gereken gerçekten çok hassas günlerden geçiyoruz. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kışkırtmalara prim vermeyeceğiz, öfkemize kesinlikle yenilmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara asla girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız. Hakkını yedikleri yüz binlerce gencin yüzüne bakamayacak sahtekarların alçak senaryolarının parçası, figüranı, piyonu asla olmayacağız. Hukuksuzluğun hesabını yine hukuk içinde soracağız.

* Bakın biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Biz bu ülkeyi kolay kurmadık, bugünlere kolay getirmedik. Her karış toprağında bir aslanın yattığı bu cennet vatanı, sokak terörüne teslim edemeyiz. Sizlerden uyanık olmanızı özellikle rica ediyorum. Sizi kendi bataklıklarına, kendi karanlık dünyalarına kendi çirkefliklerine çekmek isteyen ağzı ve ahlakı bozuk müptezellere karşı çok ama çok dikkatli olmanızı istirham ediyorum. Gözü kendi çıkarlarından, şaibeyle geldikleri koltuklarından başka hiçbir şey görmeyen kifayetsizleri, kendi siyasi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi umursamayan muhterisleri, ademe mahkum etmenizi bekliyorum.





YAKIP YIKMAYA ÖZGÜRLÜK DİYEMEYİZ

* Özgürlük derken sokakları tarihi camilerimizin avlularını ecdadın mezar taşlarını yakıp yıkmayı, ibadethanelerimizde alkol almayı kast ediyorsa biz hiçbir şartta orada olmayız, olamayız. 'Ben dilediğime şiddet uygularım, bu ülkenin polisine taşla, asitle, molotofkokteyli ile baltayla saldırırım, kimse de bana karışamaz' diyorlarsa, biz bunu hak ve özgürlükler dairesinde ele alamayız.

* Sokaklarda terör estirenlerin, ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır.



