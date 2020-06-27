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İZMİR

Cep telefonuyla görüntülendi: Genç kıza tokat atıp, yumrukladı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı genç kızı darbetti. Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalışırken, olay anına ilişkin görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.

Haber Merkezi DHA
Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi.

Olay anına ilişkin görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.

Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.

Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.
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