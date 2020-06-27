Cep telefonuyla görüntülendi: Genç kıza tokat atıp, yumrukladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan gençlere YKS morali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavı öncesi gençlerle video konferansla buluştu ve moral verdi. Sınava giren gençlere başarı dileyen Erdoğan, “Aman heyecanlanmayın, sakin olun. Sakinlikle ve sükunetle inanıyorum ki büyük bir başarıyla bu sınavlardan çıkacaksınız. Rabb’im zihninizi ve bahtınızı açık etsin” dedi.