Cep telefonuyla görüntülendi: Genç kıza tokat atıp, yumrukladı

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi.
Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.
CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.