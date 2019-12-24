Gündem Ceren Özdemirin katil zanlısı Özgür Arduça akıl sağlığı tamdır raporu verildi
BURDUR ELAZİĞ VAN

Ceren Özdemir'in katil zanlısı akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a götürüldü

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'a 'akıl sağlığı tamdır' raporu verildi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Özgür Arduç'un, sevk edildiği Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki işlemleri tamamlandı. Arduç’a hastanede akıl sağlığının yerinde olduğuna dair 'cezai ehliyeti tamdır' raporu verildi.

Haber Merkezi İHA AA
Ceren'in katil zanlısı Van'da cezaevinde bulunuyor.
Ceren'in katil zanlısı Van'da cezaevinde bulunuyor.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dün yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan cinayet sanığı Arduç'un, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine, akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

Sanık, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Ceren Özdemir'in katili zanlısı Özgür Arduç ilk kez hakim karşısına çıktı: Dava duruşması 20 Ocak 2020'ye ertelendi
GÜNDEM
Ceren Özdemir'in katili zanlısı Özgür Arduç ilk kez hakim karşısına çıktı: Dava duruşması 20 Ocak 2020'ye ertelendi

Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden cezaevi aracıyla Elazığ'a götürüldü.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan tespit ve işlemlerin ardından sanık Arduç, tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevine gönderildi.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
OYNAT 00:18
Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.


Olay

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

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