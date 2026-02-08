Çetelerin hedefi 15-17 yaş

Organize suç ve uyuşturucu verileri, çocukların suç ağlarına giderek daha erken yaşta dahil edildiğini ortaya koydu. İçişleri Bakanlığı’nın 2020-2025 dönemini kapsayan raporuna göre, suça sürüklenen çocuk sayısı organize suçlarda yüzde 236,4, uyuşturucu suçlarında ise yüzde 144,8 oranında arttı. Bulgular, suç yapılarının özellikle ergenlik çağındaki çocukları hedef aldığını gösterdi.

SUÇA BAŞLAMA YAŞI 17,7

Raporda incelenen 11 ulusal organize suç örgütünün elebaşları mercek altına alındı. Buna göre, bu isimlerin suça başlama yaşının ortalaması 17,7 olarak hesaplandı. Elebaşlarından 7’sinin 18 yaşından önce, 4’ünün ise 18 yaşından sonra suçla tanıştığı belirlendi. Ancak raporda, 18 yaş sonrası suça karıştığı görülen bu kişilerin daha erken dönemde suçla temas etmiş olabileceğine dikkat çekildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA KRİTİK YAŞ ARALIĞI

Araştırma, suça sürüklenen çocuklar arasında en riskli grubun 15-17 yaş aralığı olduğunu ortaya koydu. Verilere göre, bu yaş grubundaki çocuklar toplamın yüzde 70’inden fazlasını oluşturdu. Bazı yıllarda bu oranın yüzde 74’e kadar çıktığı tespit edildi. Uzmanlar, erken yaşta suçla temasın ilerleyen yıllarda daha büyük ve organize suç yapılarının zeminini oluşturduğunu vurguluyor.

DİKKAT ÇEKEN FARK

Polis ve jandarma kayıtlarına göre suça sürüklenen çocuk sayısı 680 bin 317 olarak hesaplandı. Adalet Bakanlığı verilerinde ise bu rakam 879 bin 821’e ulaştı. Aradaki farkın, kolluk kuvvetlerine yansımadan savcılıklar tarafından re'sen yürütülen soruşturmalardan kaynaklandığı belirtildi.







