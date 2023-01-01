Ceza kağıt üstünde

Birçok hak ve özgürlük gibi ifade özgürlüğünün de mutlak ve sınırsız bir özgürlük içermediğine dikkat çeken Kılıç, “AİHM içtihatları olmak üzere ele alınan davalarda bu tür söylemler ifade özgürlüğü kapsamı dışında tutulmaktadır. AİHS 10. maddede düzenlenen ifade özgürlüğü mutlak bir hak değildir” dedi. İsveç'te nefret suçuyla ilgili kapsamlı bir mevzuat bulunduğu bilgisini veren Kılıç, “İsveç Ceza Kanunu’nda bir grubun ırk, din, etnik köken gibi değerlerine yönelik tehdit ve küçük düşürücü ifadeler kullanması suç olarak kabul edilmiştir” diye konuştu. Prof. Kılıç, Kur'an yakılan İsveç'teki ceza kanunları hakkında şu bilgileri verdi: “Mukayeseli hukukta din ve vicdan hürriyetinin koruma altına alınabilmesi için din suçları kanunlarda düzenlenmiştir. Din suçları, İsveç Ceza Kanunu’nda 'kamu düzeni aleyhinde işlenen suçlar' arasında sayılmıştır. Düzenlemelere rağmen İsveç’te 2018 yılında 562 İslamofobik nefret suçu tespit edilmiştir. Nitekim 2019 yılında İsveç Ulusal Suç Önleme Konseyi İslamofobik nefret suçları konusunda özel bir çalışma yürütmek üzere görevlendirilmiştir.”