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Cezaevleri okul gibi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuk ve cezaevlerinde 65 bin 986 kişinin eğitim-öğrenim hayatına devam ettiğini bildirdi.

Uğur Duyan
04:00 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 22:52 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yılmaz Tunç.
Yılmaz Tunç.

Bakan Tunç, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cezaevindeki okul çağı çocuklarının hepsinin eğitim gördüğünü bildiren Tunç, cezaevlerinde 65 bin 986 öğrenci olduğunu söyledi. Tunç, cezaevlerinde açık öğretim ortaokulu okuyan 9 bin 389 kişinin, açık öğretim lisesi okuyan 43 bin 184 kişinin açık öğretim fakültesi üzerinden ön lisans ve lisans okuyan 6 bin 914 kişinin bulunduğunu bildirdi.

494 OKUL ÇAĞINDA ÇOCUK VAR

Örgün eğitimde yani gündüzleri ortaokula ve liseye giden 494 okul çağında öğrencinin bulunduğunu aktaran Tunç, örgün eğitim ön lisans okuyan kişi sayısının bin 164 kişinin olduğunu söyledi. Bu kişilerin gündüzleri üniversiteye gittiğini, akşamları cezaevine döndüğünü ifade eden Tunç, "Cezaevine girerken mesleği olmayan bir kişi cezaevinden çıktıktan sonra çok rahat iş bulabilecek bir mesleğe sahip oluyor" dedi.



#Yılmaz Tunç
#Cezaevi
#TBMM
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