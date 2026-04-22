Chobani CEO’su Ulukaya Külliye’de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası bünyesindeki ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya’yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Ulukaya, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün arkasında “Recep Tayyip Erdoğan” yazan 1 numaralı formasını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro'yu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Çanakkale Savaşlarının 111'inci yıl dönümüne denk gelen bu ziyareti önemli bulduğunu belirten Erdoğan, Yeni Zelanda’nın İslam karşıtlığıyla mücadelede sergilediği ilkeli tutumu ve Filistin konusundaki duruşunun takdire şayan olduğunu söyledi.