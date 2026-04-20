Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya kanalizasyona döndü

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Toplantıda okullardaki saldırıları ele aldık.

Yüreklerdeki yangının sönmeyeceğini biliyoruz.

Millet olarak ailelerin hüznünü paylaşıyoruz.

Saldırılar 86 milyonu etkiledi.

Soruşturmalar hiçbir detay atlanmadan titizlikle sürdürülüyor.

Bu olay milletçe hepimizi yasa ve kedere boğdu.

Dijitalleşme ve küreselleşmenin sebep olduğu sıkıntıların gençlerimizi de etkisine aldığı görülüyor.

ABD'de gerçekleştirilenler başta olmak üzere dünyadaki benzer saldırılara baktığımızda faillerin amaçlarından birinin toplumu terörize etmek olduğu ortaya çıkıyor.

Üzülerek ifade etmek isterim ki bu süreçte kimi medya organlarımız kimi siyasetçilerimiz pedagojik açıdan sorunlu beyanatları ile bilerek veya bilmeyerek saldırganların amacına hizmet etmiştir.

Milletçe yüreğimiz yanıyor ama ana muhalefetin aklına ilk ramazan etkinliklerini eleştirmek geliyor.

Nedir bu aceleniz? Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik etmek, öğrencilerimiz arasında korku yaymak sorumsuzluktur.

Kimsenin öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerimizi tedirgin etmeye hakkı yoktur.

Bugün çocuklarımızın çoğunun anne babasıyla geçirdiği zaman maalesef dijital ortamlardaki ekran sürelerinden daha az.

Dijital arkadaşlar, dijital öğretmenler, hatta dijital ebeveynler evlatlarımızın hayatlarına evlatlarımızın karakter gelişimine daha fazla etki ediyor.

Özellikle bazı dijital paylaşım uygulamalarının çocuklarımızın zihnini ifa ettiği, sosyal medya programlarının kanalizasyona dönüştüğü bir dönemi yaşıyoruz.

Burada özellikle aileye, ailenin özel konumuna dikkat çekmek istiyorum.

Aile kişinin ilk okuludur.

Okul ve veli arasındaki iletişimi güçlendirmek için iki yıl önce başlattığımız veli randevu sistemini daha etkin hale getireceğiz.

Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında velilerimize yönelik destek ve danışma hattını kısa sürede devreye alacağız.

Öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize kriz yönetimi ve sınıf içi müdahale eğitimleri vereceğiz.

Öğrencilerimiz için psikososyal destek mekanizmalarını güçlendirecek; duygu değer temelli dijital esenlik çalışmalarını yaygınlaştıracağız.

Riskleri erkenden fark eden etkili bir şekilde müdahale eden bir yapıyla rehberlik uyarı sistemi çalışmalarını daha hassas hale getireceğiz.

Şiddetin tırmanmasında bir diğer etken diziler, filmler haber sunumları ve popüler kültür ürünleridir.

Suç ve şiddet temalı yapımlarda faillerin güçlü, etkileyici cezadan muaf hatta saygın bir kişi olarak gösterilmesi gençlerimizin gerçeklikle bağını zedeliyor.

Reyting, şiddeti yaygınlaştırmanın mazereti olamaz.

Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan her adımımız ülkemizdeki belli kesimler tarafından hayat tarzına müdahale olarak yansıtıldı.

Özellikle küresel bir despotizme dönüşen LGBT akımlarıyla mücadelemiz en acımasız eleştirilere maruz kaldığımız konulardan biri oldu.

Biz bu musibetin önünü kesmeye çalıştıkça birileri de ellerine geçirdiği her fırsatı cinsiyetsizleştirme akımlarının önünü açmak için kullandı.

Köşelerinden o malum yazarlar bize özgürlük dersi vermeye kalktılar.

Özgürlük kavramının ardına siper alınarak hükümetimizin aileyi, toplumu korumaya dönük politikaları adeta yaylım ateşine tutuldu.

Önümüzdeki dönemde sosyal ağ platformlarında kimlik doğrulama ve bilgi paylaşma yükümlülüğünü getireceğiz.

Bir diğer konu ateşli silahlar meselesidir.

Zaten bir süredir bu konunun üzerine kararlılıkla gidiyorduk.

Şimdi mevcut yapılanlara ek olarak dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmeye ateşli silah sahiplerine, özellikle silahın çocuk tarafından ele geçirilmesi halinde verilecek cezayı artıracağız.

Silah sahipliğinin sınırlandırılması konusunda ilave hukuki düzenlemeleri devreye alacağız.

Ayrıca tüm bu alanlarda kapsamlı politika belgesini ve eylem planını hayata geçireceğiz.

