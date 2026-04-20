Sosyal medyada yayılan iddia ortalığı karıştırdı: Okullarda eylem paylaşımları yapan şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sosyal medya ile WhatsApp ve Telegram gruplarında okullarda eylem yapılacağına yönelik paylaşımlar paniğe neden oldu. Söz konusu iddialarla ilgili başlatılan incelemede, 20 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.