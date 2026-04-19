Oyun pazarında dijital kimlik dönemi

Dünya genelinde video oyun pazarı, artık sadece yaş etiketleriyle değil, aşılması zor teknolojik bariyerlerle denetleniyor. Çin, bu konuda en radikal adımı atarak “gerçek isim doğrulama” sistemini bir üst seviyeye taşıdı. 2026 itibarıyla yürürlükte olan uygulamalarla, reşit olmayan oyuncuların sadece hafta sonları ve belirli saatlerde (20:00-21:00 arası) oyun oynamasına izin veriliyor. Hatta yüz tanıma teknolojisiyle “ebeveyn hesabı” kullanarak sistemi kandırmaya çalışan çocuklar anlık olarak tespit ediliyor.

‘DOĞUM TARİHİNİ GİR-GEÇ’ DEVRİ KAPANIYOR

Bu sıkı denetim, sadece şiddet içerikli oyunları değil, oyun içi harcamaları da yaş gruplarına göre kuruşu kuruşuna sınırlandırarak 'dijital bağımlılıkla' mücadelede devlet eliyle mutlak bir kontrol mekanizması kuruyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ise denetimi “cihaz ve platform” seviyesine indirgeyerek daha demokratik ama bir o kadar keskin yöntemler geliştiriyor. ABD’nin birçok eyaletinde 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yasalar, uygulama mağazalarını (App Store, Play Store) doğrudan sorumlu tutuyor. Artık 'doğum tarihini gir ve geç' dönemi kapanırken, ebeveyn onayı için dijital kimlik doğrulama veya kredi kartı provizyonu gibi yöntemler standart hale geldi.

RİSKLİ İÇERİĞE FİLTRE

Avrupa’da ise PEGI sistemi güncellenerek; içinde kumar benzeri 'loot box' (ganimet kutusu) veya NFT barındıran oyunlara doğrudan 16+ veya 18+ sınırı getirilmeye başlandı. Özellikle AB’nin yeni Dijital Hizmetler Yasası kapsamında, platformların çocuklara yönelik riskli içerikleri filtrelemesi artık bir “tercih” değil, ağır para cezaları olan bir yasal zorunluluk.

Türkiye ise bu küresel dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Yetkili kurumlar, 'Ulusal Doğrulama Sistemi' üzerine çalışıyor. Bu yıl gündeme gelen düzenlemelerle, sosyal medya platformlarında olduğu gibi oyun dünyasında da kimlik numarasıyla entegre bir giriş mekanizması tartışılıyor.





DENETİMLER E-DEVLET'TE BAŞLASIN

Uzmanlar, Türkiye’nin sadece etikete dayalı sistemden vazgeçip, yapay zeka destekli “yaş tahmini” sistemlerini veya e-Devlet entegrasyonunu devreye alması gerektiğini savunuyor. Bu hamleyle, çocukların kontrolsüzce eriştiği ve psikolojik gelişimlerini tehdit eden şiddet içerikli yapımların, sadece kâğıt üstünde değil dijital dünyada da gerçekten “erişilemez” kılınması hedefleniyor.



