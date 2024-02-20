CHP bildirisinde DEM izleri

CHP'nin 'İşimiz Gücümüz Türkiye' başlıklı bildirgesinde belediyelerin yetki alanlarının genişletilmesi, bütçelerinin artırılmasının yanı sıra yerel yönetimlerin sayısının artırılması da kendine yer buldu. Yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasına paralel olarak mali açıdan güçlendirilmesi de istendi.
YEREL YÖNETİM SAYISI ARTIRILSIN
CHP, yerel yönetimlerin yetkisinin artırılmasını ve mevcut yerel yönetim sayısının artırılmasını bildirgesine ekledi. DEM Parti ise bildirgesine 'özerk' yönetim vaadini ekledi. CHP'nin kamuoyuyla paylaşılan bildirgesinde, "Belediyelerin yetki alanlarının genişletilmesi, bütçelerinin artırılması ve etkin hizmet verebilmelerinin sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmelidir" ifadesi dikkat çekti. CHP, tepki toplamamak için 'kayyum' konusuna hiç girmedi.
AB'NİN ADI BİR YERDE GEÇTİ
CHP'nin 6'lı Masa'nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Ortak Mutabakat Metinin de sıkça değinilen Avrupa Birliği standartları 78 sayfalık bildirgede sadece engelli bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesini yönelik vaat maddesinde bir kez geçti.
İki ilçede aday değişti
DEM Parti’ye rezerve olan ve uzun süre açıklanmayan Esenyurt’ta da yeni aday belli oldu. DEM ile birlikte ‘Kent uzlaşısı’ kararı alan CHP önceden açıkladığı Ali Gökmen ismini DEM ile yapılan Esenyurt anlaşması gereği geri çekti. CHP Genel Merkezi resmi bir açıklamayla yeni adayın aslen Vanlı olan Prof. Dr. Ahmet Özer olduğunu duyurdu. DEM Parti'nin de Özer'e yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Güngören'de ise Temel Akkoçlar adaylıktan çekildi. Akkoçlar'ın yerine Yüksel Yalçın aday olarak atandı.