CHP bildirisinde DEM izleri

CHP, yerel yönetimlerin yetkisinin artırılmasını ve mevcut yerel yönetim sayısının artırılmasını bildirgesine ekledi. DEM Parti ise bildirgesine 'özerk' yönetim vaadini ekledi. CHP'nin kamuoyuyla paylaşılan bildirgesinde, "Belediyelerin yetki alanlarının genişletilmesi, bütçelerinin artırılması ve etkin hizmet verebilmelerinin sağlanması amacıyla yeniden düzenlenmelidir" ifadesi dikkat çekti. CHP, tepki toplamamak için 'kayyum' konusuna hiç girmedi.

DEM Parti’ye rezerve olan ve uzun süre açıklanmayan Esenyurt’ta da yeni aday belli oldu. DEM ile birlikte ‘Kent uzlaşısı’ kararı alan CHP önceden açıkladığı Ali Gökmen ismini DEM ile yapılan Esenyurt anlaşması gereği geri çekti. CHP Genel Merkezi resmi bir açıklamayla yeni adayın aslen Vanlı olan Prof. Dr. Ahmet Özer olduğunu duyurdu. DEM Parti'nin de Özer'e yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. Güngören'de ise Temel Akkoçlar adaylıktan çekildi. Akkoçlar'ın yerine Yüksel Yalçın aday olarak atandı.