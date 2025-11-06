Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu'na gözaltı kararı

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu'na gözaltı kararı

10:566/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Başsavcılık, “İBB HANEM” adlı uygulama üzerinden İstanbul seçmenine ait sandık verilerinin yasa dışı biçimde işlendiğinin tespit edildiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında açıklama yaptı...


Yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla “İBB HANEM” isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır.


Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir."


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#İBB HANEM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hisse değeri ne kadar kaç TL olan TOKİ’ye başvurabilir? Rayiç bedel nereden öğrenilecek?