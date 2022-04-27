CHP Grup Başkanvekili Özel'den cezaevindeki Osman Kavala'ya ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davası"nda hapis cezası alan Osman Kavala ile diğer sanıkları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyarette bir mutabakata vardıklarını aktaran Özel, "Gezicilerin, Gezi'ye sahip çıkanların ağaçları, parkları, demokrasiyi Türkiye'nin aydınlık bir geleceğini savunanların, herkesin inanç özgürlüğünü savunanların, yaşam biçimlerine mücadeleye karşı can vermeye göze alanların, Gezi'deki Berkin Elvan ve tüm şehitlerimizin hatırası yüreğimizde ve yarınlar için 13. Cumhurbaşkanı da bizimle birlikte. Çünkü Geziyi anlamayan, Z kuşağını anlamayan, çevre duyarlılığı olmayan, doğa katliamlarına direnmeyen, kent suçlarına itiraz etmeyen birini, bu ülkenin insanları 13. Cumhurbaşkanı olarak seçmeyecekler." diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet