Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHP Grup Başkanvekili Özelden cezaevindeki Osman Kavalaya ziyaret
POLİTİKA

CHP Grup Başkanvekili Özel'den cezaevindeki Osman Kavala'ya ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davasında, 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
CHP Grup Başkanvekili Özelden cezaevindeki Osman Kavalaya ziyaret
Özgür Özel'den cezaevindeki Osman Kavala'ya ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olayları davası"nda hapis cezası alan Osman Kavala ile diğer sanıkları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyarette bir mutabakata vardıklarını aktaran Özel, "Gezicilerin, Gezi'ye sahip çıkanların ağaçları, parkları, demokrasiyi Türkiye'nin aydınlık bir geleceğini savunanların, herkesin inanç özgürlüğünü savunanların, yaşam biçimlerine mücadeleye karşı can vermeye göze alanların, Gezi'deki Berkin Elvan ve tüm şehitlerimizin hatırası yüreğimizde ve yarınlar için 13. Cumhurbaşkanı da bizimle birlikte. Çünkü Geziyi anlamayan, Z kuşağını anlamayan, çevre duyarlılığı olmayan, doğa katliamlarına direnmeyen, kent suçlarına itiraz etmeyen birini, bu ülkenin insanları 13. Cumhurbaşkanı olarak seçmeyecekler." diye konuştu.

Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
GÜNDEM
Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

CHP'li Özgür Özel: Erdoğan'ı yine 'Gezi' ile yeneceğiz
OYNAT 00:42
CHP'li Özgür Özel: Erdoğan'ı yine 'Gezi' ile yeneceğiz
Gezi Parkı davasının neticelenmesinin ardından adliye önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal açıklamalarını sürdürdü. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs provokasyonlarının fitilinin ateşlendiği Gezi Parkı olaylarını savunan Özel, 'Erdoğan'ı yine bir Gezi ruhu yenebilir.' dedi.
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

​İftar sofralarına Özbekistan'dan misafir olunuyor.
Van kedisi siyah yavru doğurdu

Van kedisi siyah yavru doğurdu

"Özel odada tüm bakımlarını yapıyoruz."
Putinden net uyarı: Savaşa dışarıdan müdahale olursa yıldırım hızında misilleme yaparız

Erdoğan İstanbul Mushafı'nı tanıttı: Haysiyetimize saldıranaeyvallah etmeyiz

​Rus ekonomisi için korkutan açıklama.

​28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu.

Göbeklitepe'de 'çanta' heyecanı.

​Zafer gezisinde büyük şok: Daha önce de yumurta fırlatmışlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.