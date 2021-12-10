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ANKARA

CHP HDP’nin tahrikine sessiz kaldı: 'Kürdistan'a özgürlük' provokasyonu yapan Nusrettin Maçin'i korudu

CHP, ittifak ortağı HDP’nin provokasyonlarını sessizce izliyor. HDP’li Nusrettin Maçin, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, “Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” ifadesini kullandı. Maçin’e 3 birleşim Genel Kurul’a katılmama cezası verildi. Ancak CHP oylamada kabul ya da ret oyu kullanmadı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
CHP HDP’nin tahrikine sessiz kaldı: Kürdistana özgürlük provokasyonu yapan Nusrettin Maçini korudu
CHP, HDP’li vekille ilgili yapılan oylamada çekimser kaldı.

HDP’li Nusrettin Maçin’e “Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” sözleri nedeniyle 3 birleşim Genel Kurul’a katılmama cezası verilirken, CHP yapılan oylamada el kaldırmadı.

CHP ve HDP’li milletvekillerinin provoke ettiği bütçe görüşmelerinin İçişleri Bakanlığı ayağında gerginlik AK Parti ve CHP’liler arasında yumruklu kavgaya dönüşürken, CHP-HDP yakınlaşması oylamaya yansıdı.

Nusrettin Maçin
Nusrettin Maçin

Görüşmelerde HDP adına söz alan Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin’in konuşması sırasında “Geleceği biz inşa edeceğiz. Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” ifadesini kullanması tepkilere neden oldu. AK Parti’li vekiller “Neyin propagandasını yapıyorsun? Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmeye çalışıyor, müdahale edin” tepkisini gösterdi.

CHP EL KALDIRMADI

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, HDP’li Maçin’in bu ifadesinin, Meclis iç tüzüğündeki “Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa’da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapma” hükmü kapsamında olduğundan Meclis’ten geçici olarak çıkarma cezasını gerektirdiğini bildirdi. Bilgiç, Maçin’e Meclis’ten 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oylamaya sundu. Ceza verilmesinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Bilgiç, Maçin’in Genel Kurul’dan ayrılmasını istedi. Öte yandan HDP’nin siyasi ortağı CHP’nin oylamada ne kabul ne ret anlamında oy kullanmadığı görüldü.

‘Hayır’ın bedelini taşıyacaksınız

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin Suriye ve Irak tezkerelerine hayır oyu vermesini gündeme getirdi. Soylu, “Bunu hayatınız boyunca bir bedel olarak taşıyacaksınız. Hatay, Kilis, Antep, Ceylanpınar, Akçakale, Nusaybin, Kızıltepe buralara tam 550 roket geldi, onlarca insan hayatını kaybetti. Size bir şey söylemek istiyorum, tarihi bir bedelle karşılaşacaksınız. HDP’yle beraber tuttuğunuz politikalar sizi tarihin hezimetiyle ve bir vicdan sorumluluğuyla karşı karşıya bırakacak” tepkisini gösterdi. Soylu, terörle mücadeledeki son rakamları da açıkladı. Türkiye’nin hem içeride hem de dışarıda terörle mücadele verdiğini belirten Soylu, “Terörist sayısı Türkiye’de 160’ın altına düştü. Şu anda 5 metre, 10 metre kar var, evlatlarımız oradan çıkmıyorlar. Beş yılda tam 2 bin 80 kişi teslim oldu” dedi.

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