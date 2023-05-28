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CHP İlçe Başkanı'ndan skandal: Sandığa iki zarf atarken yakalandı

Yalova'da eski CHP Çınarcık İlçe Başkanı Mustafa Deveci'nin sandığa iki zarf attığı tespit edildi. Eski CHP'li ilçe başkanı için tutanak tutuldu.

15:30 . 28/05/2023 Pazar
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Yalova

Yalova

Yalova
'nın Çınarcık ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı
Mustafa Deveci
'nin, sandığa iki zarf attığı tespit edilince tutanak tutuldu.

Çınarcık Hüdaverdi Aydın İlkokulu'nda kurulan 1033 numaralı sandıkta oy kullanan Deveci'nin elinde iki zarf gören görevliler kendisini uyardı.

Buna rağmen Deveci'nin iki zarfı da sandığa atması üzerine görevlilerce tutanak tutuldu.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından sandıktaki bir zarfın rastgele seçilerek iptal edileceği öğrenildi.



#Yalova
#seçim
#oy sandık
1 saat önce
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