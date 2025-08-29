Yeni Şafak
CHP İstanbul Seçimlerine iddianame düzenlendi

13:1029/08/2025, Cuma
Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında “Oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ayrıntılar geliyor...

#CHP
#İddianame
#İstanbul Seçimleri
