CHP İstanbul Seçimlerine iddianame düzenlendi

Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da arasında bulunduğu 10 parti yöneticisi hakkında “Oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Ayrıntılar geliyor...
#CHP
#İddianame
#İstanbul Seçimleri