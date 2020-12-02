CHP milli güvenlik sorunu

Muhalefetini Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kuran CHP’nin, milli meselelerde de hükümet karşıtı açıklamalara imza atması milli güvenlik sorununa dönüşürken içinde de rahatsızlığı artırdı. Kulislerde, CHP’nin bu tarz tartışmalar yaratarak kendi iç meselelerinin üstünü örttüğü, Türkiye karşıtı lobilere çanak tuttuğu belirtiliyor.

SÖZLERİ İNFİAL YARATTI

Son olarak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın bir televizyon programında “Devletin ordusu Katar’a satılmış”sözleri yargıya taşınırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “CHP’lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir” demişti. Başarır’ın infial yaratan sözleri CHP’nin her geçen gün dozu artan Türkiye karşıtı siyasetini gündeme taşıdı.

GÜNDEM Zıvanadan çıktılar

TSK’YI HEDEFE KOYDU

“Suriye’de Libya’da, Doğu Akdeniz’de ne işimiz var?” diyen CHP son olarak hedefine Türk Silahlı Kuvvetlerini koydu. Türkiye’nin felaketinden iktidar devşirmeye çalışan CHP’nin son dönemde izlediği siyaset, hem partideki ulusalcı tabanda hem de kamuoyunda rahatsızlık ve endişeye neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve eğitimi hedef alan son açıklamalar CHP’de ulusalcı tabanın da tepki vermesine yol açtı. CHP yönetiminin açıklamaları partide yaşanan ayrışmaların üzerini kapatmak ve gündemi değiştirme olarak değerlendiriliyor. Özellikle son dönemde yapılan ve milli meseleleri hedef alan ifadelerle Türkiye karşıtı kesime çanak tutulduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli güvenlik meselesine dönüştüğüne işaret ettiği CHP’lilerin son dönemde yaptığı skandal açıklamalardan bazıları şöyle: “Suriye’de ne işimiz var diyen CHP, TSK’nın Suriye kuzeyinde başarıyla yürüttüğü operasyonlara da mesafeli davrandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin merkeze girilmesine karşı çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, “Afrin operasyonu aylar sürer ve Vietnam’a döner” sözlerine rağmen operasyon kısa sürede tamamlandı.

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GÜNDEM Türk ordusuna yönelik sözleri sonrası CHP Milletvekili Başarır'a soruşturma

YPG TERÖRİST DEĞİLDİR!

YPG’li teröristlerden “Terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak görüyoruz” diye söz eden Kılıçdaroğlu, “YPG’li teröristler bize saldırmaz” dedi.

ESED VE HAFTER’İ ÖVDÜ

Hükümeti, Suriye krizi konusunda her fırsatta Beşar Esed’le masaya oturmaya çağıran CHP, Libya’da ise darbeci Hafter’in yanında saf tuttu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye’ye ardı ardına tehditler savuran CIA ajanı Halife Hafter’i övdü.

Sahibine seslenmişti!

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD’de başkan seçilen Biden’dan Türkiye’yi uyarmasını istemişti. Ünal, “Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına çok güçlü bir vurgu yapması” demişti. CHP İstanbul Milletvekili ve Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Sezgin Tanrıkulu, terörle mücadelede Türkiye’nin elini güçlendiren SİHA’larla ilgili “Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA’lar yapıyor “ diye konuşmuştu.

Ünal Çeviköz

Teröristlere arkadaşlar dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır-Sur’da “hendek kazıp, barikat kuran” PKK’lı teröristler için skandal ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu PKK’lılar için “Buradan hendek kazan arkadaşlara sesleniyorum” demişti. Türkiye’deki Gezi kalkışmasının finansörleri arasında yer alan George Soros’un Açık Toplum Vakfı’nın Almanya uzantısı Friedrich Ebert Vakfı’nın davetlisi olarak Almanya’ya giden Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütünün destekçileri Sevim Dağdelen ve Evrim Sommer’le de görüştü.

Yabancı sermayeye ‘gelmeyin’ mesajı

Yabancı sermayeye defalarca Türkiye’ye yatırım yapmamaları konusunda akıl veren Kılıçdaroğlu “Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok” deyip yabancı sermayeye “gelmeyin” mesajı verdi. CHP gelen yabancı yatırıma da karşı çıktı. Son olarak Katar Yatırım Otoritesi’nin, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının almasını da CHP çarpıtırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, çifte standardı “CHP ve bir kısım medya Katar Yatırım Otoritesi Borsa İstanbul’a ortak oldu diye ortalığı birbirine katıyor. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nasdaq Borsa İstanbul’un yüzde 7 ortağıydı. O zaman niye ‘Avrupa, Amerika Türkiye’yi ele geçiriyor’ diye yaygara koparmadınız. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır” diye cevap verdi.

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Yazıklar olsun