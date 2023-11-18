CHP trolü Atilla Taş'tan 'hiç kaybetmedim' diyen Ekrem İmamoğlu'na: Çok kurnaz sinsi ve samimiyetsizsin

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim isteyenlerin başını çeken Ekrem İmamoğlu'nun desteğini alarak Kılıçdaroğlu'nu deviren Özgür Özel'den 'gölge aday' iddialarını doğrulayacak açıklamalar geldi. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden birisi olan Özel, Ekrem İmamoğlu ile aralarında kardeşlik ilişkisi olduğunu belirterek akıl danıştığını söyledi.

İmamoğlu, yaşananların gölgesinde kendi parti tabanında da eleştirilere maruz kalmış ve 'Kılıçdaroğlu'nu sırtından vurmakla' suçlanmıştı.

"Ben CHP'nin seçim kaybetmemiş bir üyesiyim, bu nedenle kimse CHP'liliğimi tartışamaz"

"Ben CHP'nin seçim kaybetmemiş bir üyesiyim, bu nedenle kimse CHP'liliğimi tartışamaz"

CHP trolü Atilla Taş, İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterip, "CHP üyesisin ama seçim kaybetmemişsin öyle mi? Bütün mitinglerde vardın. Seçim gecesi çıkıp “kazanıyoruz!” diye hepimizi kandırdın." dedi.

"Ama kaybeden sadece Kılıçdaroğlu ve sen Hep kazandın öyle mi? Çok kurnaz, sinsi ve samimiyetsizsin Ekremcim!"