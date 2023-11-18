CHP trolü Atilla Taş'tan 'hiç kaybetmedim' diyen Ekrem İmamoğlu'na: Çok kurnaz sinsi ve samimiyetsizsin

Ekrem İmamoğlu - Atilla Taş
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgi sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' hareketi başlatılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda 'cumhurbaşkanı yardımcısı' yapacağını açıkladığı İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, CHP liderine karşı başlatılan hareketin öncülüğünü üstlenmişti.
Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan CHP kurultayında, değişimcilerin adayı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak partinin yeni genel başkanı olmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun desteğini her daim arkasında hissettiğini belirten Özel, parti içerisinde alınan kararları 'İmamoğlu'na danışarak' aldıklarını belirtmişti.
İmamoğlu kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi: Kimse CHP'liliğimi tartışamaz
İmamoğlu, yaşananların gölgesinde kendi parti tabanında da eleştirilere maruz kalmış ve 'Kılıçdaroğlu'nu sırtından vurmakla' suçlanmıştı.
CHP trolü Atilla Taş'tan İmamoğlu'na salvolar: Hepimizi kandırdın
CHP trolü Atilla Taş, İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterip, "CHP üyesisin ama seçim kaybetmemişsin öyle mi? Bütün mitinglerde vardın. Seçim gecesi çıkıp “kazanıyoruz!” diye hepimizi kandırdın." dedi.
"Çok kurnaz, sinsi ve samimiyetsizsin Ekrem"
Taş sözlerinin devamında İmamoğlu'nu şu sözlerle sert şekilde hedef aldı:
"Ama kaybeden sadece Kılıçdaroğlu ve sen Hep kazandın öyle mi? Çok kurnaz, sinsi ve samimiyetsizsin Ekremcim!"