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POLİTİKA

CHP yandaşı Eğitim-İş Sendikası'ndan başörtülü öğretmenlere karşı bildiri

CHP yandaşı Eğitim-İş Sendikası, 28 Şubat’ın zorba ve dayatmacı zihniyetinin hala canlı olduğunu ortaya koyan skandal bir bildiriye imza attı. Aldığı kararla açıkça başörtüsünü hedef alan Eğitim-İş Sendikası, söz konusu bildiride "Siyasi iktidarın kamu kurumlarına saf dini simgeleri sokma, toplumu muhafazakarlaştırma, Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşma adına özgürlük kisvesi adı altında yapmış olduğu uygulama ve düzenlemeler kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP yandaşı Eğitim-İş Sendikasından başörtülü öğretmenlere karşı bildiri
Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Eğitim-İş Sendikası, geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir bildiri ile skandal bir karara imza atı.

Aldığı kararla açıkça başörtüsünü hedef alan Eğitim-İş Sendikası, söz konusu bildiride hükümeti de hedef gösterdi.

BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENLERE KARŞI BİLDİRİ

28 Şubat’ın zorba ve dayatmacı zihniyetinin hala canlı olduğunu ortaya koyan Eğitim-İş Sendikası, bildiride şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Yönetim Kurulumuz Genel Başkan Kadem Özbay başkanlığında toplanarak gündemdeki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Eğitim-İş üyelerinin üstün sorumluluk duygusu ve eğitimin gücüne dayanarak: Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal eğitim hedefini geliştirerek korumak ve sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterir. Siyasi iktidarın kamu kurumlarına saf dini simgeleri sokma, toplumu muhafazakarlaştırma, Cumhuriyet değerleriyle hesaplaşma adına özgürlük kisvesi adı altında yapmış olduğu uygulama ve düzenlemeler kabul edilemez.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılında da; Eğitim-İş'in Atatürk ilke ve devrimlerine inanmış, Cumhuriyet değerlerine bağlı, üyelerinin dinsel, mezhepsel, etnik ve feodal simgeleri ifade etmeyen, mesleğe ve görevin gereklerine uygun çağdaş kılık-kıyafet tercihlerinin özgürce yaparak kamusal hizmet vermeye devam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir."

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