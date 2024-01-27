CHP'de 209 aday daha belli oldu: Antalya'da Muhittin Böcek yeniden aday gösterildi

Seçimlere kısa bir süre kala krizlerle boğuşan ve aday belirlemekte zorlanan CHP, Parti Meclisi toplantısında İstanbul ve Ankara'da bazı ilçe adaylarını ilan etti. Yüksek güvenlik önlemleri altında yapıldığı iddia edilen toplantı sırasında, listeler sosyal medyaya sızdırıldı. Listede, DEM Parti (HDP) tarafından 'Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında, kendi adaylarına destek istediği' öne sürülen Adalar ve Esenyurt Belediyelerinin olmaması dikkat çekti.