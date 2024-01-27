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CHP'de 209 aday daha belli oldu: Antalya'da Muhittin Böcek yeniden aday gösterildi

Yerel seçimlere yönelik aday belirleme sürecinin devam ettiği CHP’de aralarında büyükşehirlerin ve ilçelerin yer aldığı 209 belediye başkan adayı belli oldu. Genel Merkez'de yapılan toplantının ardından 209 isim daha açıklandı. Antalya'da Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterildiği öğrenildi.

Semih Bozkuş
00:38 - 27/01/2024 Saturday
Güncelleme: 01:01 - 27/01/2024 Saturday
Yeni Şafak
Antalya'da Muhittin Böcek yeniden aday gösterildi.
Antalya'da Muhittin Böcek yeniden aday gösterildi.

CHP'de yerel seçim hazırlıkları devam ediyor.

Yerel seçimlerde yarışacak adayların belirlendiği partide hareketli saatler yaşanıyor.

Genel Merkez’deki MYK Toplantısı’nın ardından bir araya gelen Parti Meclisi'nde (PM) birçok ilçe adayları belirlenirken, henüz netleşmemiş ve aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu il ve ilçe adayları belli oldu.

Genel Merkez'de yapılan toplantının ardından 209 aday açıklandı.

Antalya'da Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterildiği öğrenilirken diğer belediye başkan adayları ise şöyle:

-Denizli Nuri Çavuşoğlu

-Erzurum Atlıhan Atila

-Sakarya Azize Çeroğlu

-Trabzon Süha Saral Saral

-Van Şükrü Şahar

-Muğla Ahmet Aras

-Diyarbakır Cafer Pekdemir

-Düzce Sedat Çelikel

-Hakkari Cüneyt Özbek

-Isparta Atakan Yazgan

-Karabük Bayram Karadağ

-Kastamonu Hasan Baltacı

-Kırıkkale Ahmet Önal

-Rize Necati Topaloğlu

-Sivas Tacettin Kepenek

-Tokat Murat Yazıcı

-Ağrı Erkan Bulut

-Batman Hasan Sünük

-Burdur Ali Orkun Ercengiz

-Çorum Hasan Levent Çöphüseyinoğlu

İşte il il, ilçe ilçe açıklanan 209 adayın listesi:




#CHP
#Yerel Seçim
#İl Adayları
#Antalya
#Muhittin Böcek
33 minutes ago
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