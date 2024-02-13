|
Gündem

CHP'de büyük deprem: İstifa haberleri peş peşe geliyor

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerini üstlenen Gürsel Tekin'in istifasının ardından CHP tarafından istifa haberleri peş peşe gelmeye başladı. Tekin'in istifasından sonra Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İki aday da istifa nedeni olarak CHP'nin bugünkü yapısının seçim kazanmaya dönük değil, partinin içinde kendi yandaşlarına yer bulmaya dönük çalıştığını söyledi.

13:30 - 13/02/2024 Salı
Yeni Şafak
CHP'de istifa haberleri peş peşe geliyor
CHP'de istifa haberleri peş peşe geliyor

Adana'nın Çukurova ilçesinin Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. CHP, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Çetin'i değil Emrah Kozay'ı aday göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, aday belirleme sürecinde partinin ilkelerinin ihlal edildiğini ve liyakate dayalı kuralların esas alınmadığını öne sürdü. Çetin, "Adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık" dedi.


Adana Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Soner Çetin
Adana Çukurova ilçesi Belediye Başkanı Soner Çetin'in açıklaması şu şekilde;
  • "Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilip, ayak oyunlarıyla adaylıktan alınmamadan sonra bile partiye küsmedim"
  • "2009 yılında Adana Büyükşehir Başkan adayı gösterilip, çeşitli ayak oyunlarıyla 1 hafta sonra adaylıktan alınmamdan sonra bile partimize küsmedim, benim yerime gösterilen adayın başarısı için çalıştım.
  • 10 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilmek suretiyle Çukurova Belediye Başkanlığı yapmaktayım. CHP’li olmaktan her zaman gurur duydum ancak Belediye Başkanlığının hizmet makamı olduğunun bilinciyle belediyeye hiçbir zaman siyaseti sokmadım." diyen son dönemde yaşananlar için "kaygı verici tablo" değerlendirmesinde bulundu.

  • "CHP gasp edilmeye çalışılıyor"
  • Gelinen noktada CHP'nin "gasp edilmeye" çalışıldığını kaydeden Çetin, CHP'nin mevcut yönetiminin önce yerel sonra merkezi iktidarı hedeflemesi gerekirken, parti içinde kendi iktidarını korumaya yönelik tatikler geliştirmeye çalıştığını ifade etti. "Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük." diyen Çetin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

  • "Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların gözardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum. Ancak… Bu hikaye burada bitmez! Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"

CHP'de Gürsel Tekin ve Soner Çetin'in ardından bir istifa haberi daha geldi. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, istifasını duyurdu.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay

Akay gerekçe olarak, CHP'nin bugünkü yapısının seçim kazanmaya dönük değil, partinin içinde kendi yandaşlarına yer bulmaya dönük çalıştığını söyledi.



#CHP
#İstifa
#Soner Çetin
#Adana
#Çukurova
#Seyhan
#Akif Kemal Akay
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çin'in yeni nesil savaş uçağı FC-31 görücüye çıktı! Özellikleriyle dikkat çekiyor