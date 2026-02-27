CHP'de ‘Cereyan’ yükseldi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski İBB Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun, Tanıl Bora’nın “Cereyanlar: Türkiye’de Siyasal İdeolojiler” adlı eserini okuduklarını açıklaması partiyi karıştırdı. Parti içindeki ve CHP’ye yakın medyadaki ulusalcılar ve Kemalistler, “ideolojik savrulma” diyerek rahatsızlıklarını dile getirdi. Parti içindeki bazı isimler, CHP’nin kurucu değerlerinden uzaklaştığını öne sürdü. Atatürk’e ve tek parti dönemine eleştirilerin yer aldığı kitabın okunmasını Sözcü Gazetesi’nden Yılmaz Özdil de eleştirdi. Özel’e yakın kaynaklar ise tepkileri ‘abartılı’ bularak kitap okumanın entelektüel bir faaliyet olduğunu belirtti. Polemik, CHP’de ideolojik yön arayışının sürdüğünü gösterdi.