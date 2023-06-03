CHP'de kritik toplantı başladı: Masada 2 gündem var

CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı.
14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan çıkan Milli iradenin kararı muhalefette dengeleri bozdu. CHP MYK üyelerinin tamamının istifa etmesi ve Kılıçdaroğlu'nun ‘devam’ mesajıyla görevi bırakmayacağını duyurmasının yankıları sürüyor.
Gelişmeler devam ederken gözler şimdi de CHP'nin kritik toplantısına çevrildi.
Bugün bir araya gelen ve değişim rüzgarlarının estiği CHP'de, Parti Meclisi (PM) toplandı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda iki gündem ele alınacak: Seçim sonuçlarının analizi ve kurultay takvimi.