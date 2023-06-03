CHP'de kritik toplantı başladı: Masada 2 gündem var

12. kez aldığı yenilgi sonrası hala 'mücadeleye devam' mesajı veren Sekizli Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor. Son olarak, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin kendi seçmenini kandırdığını adeta itiraf eden Mengü, "CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz" diyerek sitem etti. CHP'nin seçim sürecinde kaos havası vermesini de eleştiren Mengü, "Bize bu seçimi kaybedersek şerait gelir, kızlar sokağa çıkmaz demediler mi? Şimdi de diyorlar ki 'olsun ya biz kazanamadık önemli değil. Ama bize ölüm-kalım seçimi dediniz" ifadeleriyle tepki gösterdi.