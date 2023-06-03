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CHP'de kritik toplantı başladı: Masada 2 gündem var

CHP MYK üyelerinin istifa etmesinin ardından gözler yeni kadroya ve kurultay tarihine çevrildi. CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek ve kurultay tarihini belirlemek amacıyla Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

12:33 . 3/06/2023 Cumartesi
AA
CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı.

CHP Parti Meclisi (PM), seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla toplandı.

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıktan çıkan Milli iradenin kararı muhalefette dengeleri bozdu. CHP MYK üyelerinin tamamının istifa etmesi ve Kılıçdaroğlu'nun ‘devam’ mesajıyla görevi bırakmayacağını duyurmasının yankıları sürüyor.

Gelişmeler devam ederken gözler şimdi de CHP'nin kritik toplantısına çevrildi.

Bugün bir araya gelen ve değişim rüzgarlarının estiği CHP'de, Parti Meclisi (PM) toplandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda iki gündem ele alınacak: Seçim sonuçlarının analizi ve kurultay takvimi.



Yandaş gazeteci Nevşin Mengü'den 'CHP seçmenini kandırdı' itirafı: Kendileri bile inanmamış
Yandaş gazeteci Nevşin Mengü'den 'CHP seçmenini kandırdı' itirafı: Kendileri bile inanmamış

12. kez aldığı yenilgi sonrası hala 'mücadeleye devam' mesajı veren Sekizli Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler sürüyor. Son olarak, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Nevşin Mengü, CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin kendi seçmenini kandırdığını adeta itiraf eden Mengü, "CHP'nin kendi içinden milletvekilleri, belediye başkanları Kemal Bey kazanamaz diye düşünüyormuş, siz daha buna kendiniz inanmadıysanız kamuoyunun inanmasını nasıl beklediniz" diyerek sitem etti. CHP'nin seçim sürecinde kaos havası vermesini de eleştiren Mengü, "Bize bu seçimi kaybedersek şerait gelir, kızlar sokağa çıkmaz demediler mi? Şimdi de diyorlar ki 'olsun ya biz kazanamadık önemli değil. Ama bize ölüm-kalım seçimi dediniz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nu koltuğa getiren güç CHP'deki tüm ekibini istifa ettirdi
Kılıçdaroğlu'nu koltuğa getiren güç CHP'deki tüm ekibini istifa ettirdi

Yedili Masa 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi zaferiyle büyük bozguna uğradı. Hezimet sonrası Masa ortakları arasında kaos baş gösterdi. Özellikle CHP, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenler ve seçimi başarı olarak görenler olarak adeta ikiye bölündü. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde dün CHP, Kılıçdaroğlu öncülüğünde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını icra etti. Yaklaşık 4 buçuk saat süren toplantının ardından CHP MYK üyelerinin tamamı istifa etti. Siyasi kariyerine yenilgi üstüne yenilgi ekleyen Kılıçdaroğlu'nun ise Genel Başkanlık koltuğunu ısrarla bırakmamasının yankıları sürüyor. Bu durum kulislerde "CHP'nin eksenini kaydırma projesi" olarak yorumlanıyor.




#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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#kurultay
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