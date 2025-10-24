CHP'de şaibeli kurultay davası başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4–5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı 'na ilişkin açılan iptal davası kritik aşamaya geldi.





Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 'nde görülen ve "mutlak butlan" talebi içeren davada, kritik duruşma başladı.





Olası senaryolar ne?





Dava süreciyle ilgili üç olasılık konuşuluyor. Mahkeme davayı “konusuz kaldığı” gerekçesiyle reddedebilir, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyebilir ya da “mutlak butlan” kararı verirse Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden CHP’nin başına geçmesinin önü açılabilir. Parti kulislerinde ise genel merkez kanadının, duruşmadan erteleme kararı çıkacağı görüşünü benimsediği belirtiliyor.





Özgür Özel İsviçre yolcusu





CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, duruşmanın görüleceği gün yurt dışında, İsviçre’de olacağı da dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıktı.





Parti örgütü ve bazı il başkanlarının ise davanın görüleceği gün Ankara’da, genel merkezde bulunacağı öğrenildi.





Lütfü Savaş’tan yeni hamle





CHP’de bir başka gelişme de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan geldi. Savaş, partinin olağan il kongrelerinin de iptali için mahkemeye başvurdu. Bu gelişme üzerine Özgür Özel’den tepki geldi.





Bugünkü duruşma, CHP’nin iç dengeleri ve olası siyasi sonuçları açısından büyük önem taşıyor.











