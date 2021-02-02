​CHP’den 350 istifa

Yalova’da, Muharrem İnce tarafından kurulacak yeni partiye katılacaklarını açıklayan 350 CHP üyesi istifalarını açıkladı.

CHP’de 3 milletvekilinin ardından başlayan istifa dalgası örgütlere sıçradı. Memleket Partisi’ni kurmaya hazırlanan Muharrem İnce’nin de istifa edeceğini açıklamasıyla birlikte parti örgütleri harekete geçti. İnce’nin memleketi Yalova’da parti örgütünden yaklaşık 350 kişi dün partiye istifasını sundu.

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CHP’nin içinde bulunduğu durumu kabullenemediklerini belirten üyeler, partinin Atatürk çizgisinden uzaklaştığın, parti içi demokrasinin kalmadığını savundu. Yalova’da bine yakın istifanın geleceği, bu istifaların da tüm Türkiye’ye yayılacağı belirtiliyor.

"CHP’den toplu olarak istifa ediyoruz"

İstifa edenler yaptıkları açıklamada, “Birçok defa rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Sayın Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık. CHP’den toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin e-devlet üzerinden istifaya başladığını duyururuz” ifadelerini kullandı.

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