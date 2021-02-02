Gündem CHPden 350 istifa
ANKARA

​CHP’den 350 istifa

CHP’den 350 istifa

CHP dün de Muharrem İnce istifaları yaşadı. Yalova’da İnce’nin kuracağı partiye katılacaklarını açıklayan 350 CHP üyesi İstifa etti. Açıklamada “Birçok defa rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP’nin içinde bulunduğu durumu kabullenemediklerini belirten üyeler, partinin Atatürk çizgisinden uzaklaştığın, parti içi demokrasinin kalmadığını savundu.
CHP’nin içinde bulunduğu durumu kabullenemediklerini belirten üyeler, partinin Atatürk çizgisinden uzaklaştığın, parti içi demokrasinin kalmadığını savundu.

Yalova’da, Muharrem İnce tarafından kurulacak yeni partiye katılacaklarını açıklayan 350 CHP üyesi istifalarını açıkladı.

CHP’de 3 milletvekilinin ardından başlayan istifa dalgası örgütlere sıçradı. Memleket Partisi’ni kurmaya hazırlanan Muharrem İnce’nin de istifa edeceğini açıklamasıyla birlikte parti örgütleri harekete geçti. İnce’nin memleketi Yalova’da parti örgütünden yaklaşık 350 kişi dün partiye istifasını sundu.

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GÜNDEM
Muharrem İnce CHP’den ne kadar oy koparıyor: İşte anket sonuçları
  • CHP’nin içinde bulunduğu durumu kabullenemediklerini belirten üyeler, partinin Atatürk çizgisinden uzaklaştığın, parti içi demokrasinin kalmadığını savundu. Yalova’da bine yakın istifanın geleceği, bu istifaların da tüm Türkiye’ye yayılacağı belirtiliyor.

"CHP’den toplu olarak istifa ediyoruz"

İstifa edenler yaptıkları açıklamada, “Birçok defa rahatsızlıklarımızı belirtmemize rağmen genel merkezin bize kulak vermediğini gördük. Sayın Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Hareketi meşalesini yakmak üzere toplandık. CHP’den toplu olarak istifa ediyoruz. Burada bulunmayan yüzlerce üyenin e-devlet üzerinden istifaya başladığını duyururuz” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye katılacağını açıkladı
GÜNDEM
Muharrem İnce CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye katılacağını açıkladı
  • CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel partisinden istifa etmişti. Parti kurma çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce de CHP’den istifa eden bu üç ismin kuracağı partiye katılacağını söylemişti.
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