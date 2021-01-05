CHP'den ayrılıp yeni parti kuran Sarıgül ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluş dilekçesini Aralık ayında İçişleri Bakanlığı'na verdikten sonra parti genel merkezini açıp kurucu genel başkan olmuştu.
Sarıgül ve ekibinden ilk MYK toplantısı
Ardından çalışmalarına başlayan Sarıgül ve ekibi bugün ilk MYK toplantısını Ankara'da bulunan genel merkez binasında gerçekleştirdi.
Toplantıya genel başkan Sarıgül ve 25 genel başkan yardımcısının yanı sıra Genel Sekreter Hasan Aydın, Genel Sekreter Yardımcıları Şaban Ulutaş, Muzaffer Nerse, Gizem Bilgin, Aydın Ekşi, Genel Sayman Gamze Büyük, Kadın Kolu Başkanı Canan Ceylan ve Gençlik Kolu Başkanı Onurcan Yazıcı da katıldı. Toplantıda genel başkan Sarıgül'e gündemle alakalı bilgiler verildiği öğrenilirken Sarıgül'ün de bu bilgileri not ettiği öğrenildi.
- CHP'nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz aralık, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin tanıtımını gerçekleştirmişti. Tanıtım toplantısında konuşan Sarıgül, CHP'yi kastederek "Türkiye Değişim Hareketi'nin umutlarını bir süre ertelemiştim. Yolda olanlara yol açtım ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek” demişti.