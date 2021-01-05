Gündem CHPden ayrılıp yeni parti kuran Sarıgül ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi
POLİTİKA

CHP'den ayrılıp yeni parti kuran Sarıgül ilk MYK toplantısını gerçekleştirdi

CHP'ye "Yol açamayanlar yoldan çekilecek" diyerek mesaj gönderip Türkiye Değişim Partisi'nin tanıtımını yapan CHP'nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, partisinin ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi DHA
TDH'nin ilk MYK toplantısı Ankara'da bulunan genel merkez binasında gerçekleştirildi.
TDH'nin ilk MYK toplantısı Ankara'da bulunan genel merkez binasında gerçekleştirildi.


Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluş dilekçesini Aralık ayında İçişleri Bakanlığı'na verdikten sonra parti genel merkezini açıp kurucu genel başkan olmuştu.

Sarıgül ve ekibinden ilk MYK toplantısı

Ardından çalışmalarına başlayan Sarıgül ve ekibi bugün ilk MYK toplantısını Ankara'da bulunan genel merkez binasında gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon çekiyor' dediği Sarıgül parti kurma çalışmalarına hız verdi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon çekiyor' dediği Sarıgül parti kurma çalışmalarına hız verdi

Toplantıya genel başkan Sarıgül ve 25 genel başkan yardımcısının yanı sıra Genel Sekreter Hasan Aydın, Genel Sekreter Yardımcıları Şaban Ulutaş, Muzaffer Nerse, Gizem Bilgin, Aydın Ekşi, Genel Sayman Gamze Büyük, Kadın Kolu Başkanı Canan Ceylan ve Gençlik Kolu Başkanı Onurcan Yazıcı da katıldı. Toplantıda genel başkan Sarıgül'e gündemle alakalı bilgiler verildiği öğrenilirken Sarıgül'ün de bu bilgileri not ettiği öğrenildi.

  • CHP'nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz aralık, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin tanıtımını gerçekleştirmişti. Tanıtım toplantısında konuşan Sarıgül, CHP'yi kastederek "Türkiye Değişim Hareketi'nin umutlarını bir süre ertelemiştim. Yolda olanlara yol açtım ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek” demişti.

Partisinin tanıtımını yapan Sarıgül’den CHP’ye mesaj: Yol açamayanlar yoldan çekilecek
GÜNDEM
Partisinin tanıtımını yapan Sarıgül’den CHP’ye mesaj: Yol açamayanlar yoldan çekilecek
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